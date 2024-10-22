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В центре Евпатории восстановят турецкие бани - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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В центре Евпатории восстановят турецкие бани
В центре Евпатории восстановят турецкие бани - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В центре Евпатории восстановят турецкие бани
Турецкие бани хаммам XVI века в туристическом квартале Малого Иерусалима в центре Евпатории намерены восстановить, рассказал директор евпаторийского... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T21:33
2024-10-22T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Турецкие бани хаммам XVI века в туристическом квартале Малого Иерусалима в центре Евпатории намерены восстановить, рассказал директор евпаторийского культурно-этнографического центра "Малый Иерусалим" Дмитрий Шалацкий. Турецкие бани XVI века – памятник османской архитектуры и один из уникальных объектов "Малого Иерусалима". В средневековом Гезлеве имелось несколько бань, но до наших дней сохранился лишь хаммам XVI века в квартале Малого Иерусалима. Баня прослужила по своему прямому назначению до конца 1990-х годов, затем была разграблена и разрушена. После воссоединения Крыма с Россией уникальный памятник османской архитектуры включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Сроки объемы финансирования пока точно не определены, по предварительным данным, потребуется несколько десятков миллионов рублей на восстановление объекта культурного наследия. Директор центра сказал, что после восстановления хаммам будет исключительно музейной территорией. "Малый Иерусалим" в Евпатории — один из самых красивых туристических маршрутов в Крыму, созданный в 2007 году. Так называют район Старого города — это средневековая часть Евпатории, которая была раньше турецкой крепостью Гезлев. Название квартала отражает то, что на сравнительно небольшой площади около двух квадратных километров мирно соседствуют древние религиозные памятники разных народов и культур. Здесь расположены Караимские кеннасы, Армянская церковь Сурб-Никогайос (Святого Николая), синагога Егия-Капай, мечеть Джума-Хан-Джами, которую в 1564 году воздвиг главный архитектор Османской империи при трех турецких султанах Ходжа Мимар Синан Ага, Гезлевские средневековые ворота и один из самых больших православных храмов Собор Святителя Николая – удивительный памятник храмового зодчества. По архитектуре храм сравнивают со знаменитым Собором Святой Софии. Благоустройство маршрута завершили в 2023 году, заменив и установив новые опоры освещения, видеонаблюдение, интерактивные экраны с картами маршрутов, сцену и площадь для ярмарок. В районе много домов с аутентичной архитектурой, где проживают жители города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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евпатория, крым, новости крыма, малый иерусалим в евпатории, культура, история
В центре Евпатории восстановят турецкие бани

Турецкие бани XVI века – памятник османской архитектуры в Евпатории хотят восстановить

21:33 22.10.2024
 
© РИА НовостиВ центре Евпатории восстановят турецкие бани
В центре Евпатории восстановят турецкие бани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Турецкие бани хаммам XVI века в туристическом квартале Малого Иерусалима в центре Евпатории намерены восстановить, рассказал директор евпаторийского культурно-этнографического центра "Малый Иерусалим" Дмитрий Шалацкий.
Турецкие бани XVI века – памятник османской архитектуры и один из уникальных объектов "Малого Иерусалима". В средневековом Гезлеве имелось несколько бань, но до наших дней сохранился лишь хаммам XVI века в квартале Малого Иерусалима. Баня прослужила по своему прямому назначению до конца 1990-х годов, затем была разграблена и разрушена. После воссоединения Крыма с Россией уникальный памятник османской архитектуры включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения.
"Планы восстановления хаммама есть, и мы действуем. Сейчас необходимо выполнить ряд условий для того, чтобы подать документацию на финансирование. Пока мы собираем коммерческие предложения на проект противоаварийных работ, а затем уже будет готовиться проект реставрационных работ", - рассказал Шалацкий журналистам.
Сроки объемы финансирования пока точно не определены, по предварительным данным, потребуется несколько десятков миллионов рублей на восстановление объекта культурного наследия. Директор центра сказал, что после восстановления хаммам будет исключительно музейной территорией.
© РИА НовостиВ центре Евпатории восстановят турецкие бани
В центре Евпатории восстановят турецкие бани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости
В центре Евпатории восстановят турецкие бани
"Малый Иерусалим" в Евпатории — один из самых красивых туристических маршрутов в Крыму, созданный в 2007 году. Так называют район Старого города — это средневековая часть Евпатории, которая была раньше турецкой крепостью Гезлев. Название квартала отражает то, что на сравнительно небольшой площади около двух квадратных километров мирно соседствуют древние религиозные памятники разных народов и культур.
Здесь расположены Караимские кеннасы, Армянская церковь Сурб-Никогайос (Святого Николая), синагога Егия-Капай, мечеть Джума-Хан-Джами, которую в 1564 году воздвиг главный архитектор Османской империи при трех турецких султанах Ходжа Мимар Синан Ага, Гезлевские средневековые ворота и один из самых больших православных храмов Собор Святителя Николая – удивительный памятник храмового зодчества. По архитектуре храм сравнивают со знаменитым Собором Святой Софии. Благоустройство маршрута завершили в 2023 году, заменив и установив новые опоры освещения, видеонаблюдение, интерактивные экраны с картами маршрутов, сцену и площадь для ярмарок. В районе много домов с аутентичной архитектурой, где проживают жители города.
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