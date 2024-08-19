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В Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса"

В Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 19.08.2024

В Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса"

В Крыму к концу этого года разработают концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Соответствующая... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T14:42

2024-08-19T14:42

2024-08-19T14:45

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму к концу этого года разработают концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи главы республики Сергея Аксенова с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, сообщил руководитель региона."Обсудили вопрос создания Автономной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым "Неаполь Скифский" и подписали соответствующий меморандум. К концу текущего года планируется разработать концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава Крыма уточнил, что свою подпись под данным документом поставит замруководителя администрации президента России Максим Орешкин. Итоговую концепцию развития "Неаполя Скифского" представят для согласования главе государства Владимиру Путину.Аксенов поблагодарил владыку Тихона и выразил уверенность, что при поддержке президента и правительства РФ удастся создать в Симферополе масштабный комплекс, который станет одной из ярких достопримечательностей российского Крыма.Историко-архитектурный музей-заповедник "Неаполь Скифский" был создан в 2011 году. Является памятником культуры федерального значения. Он расположен в Симферополе районе Петровских скал — в том месте, где стояли главные ворота древней скифской столицы.Экспозиционная территория музея представляет собой благоустроенную туристическую площадку на месте расположения Южного дворца Неаполя Скифского — крупнейшей варварской крепости Северного Причерноморья II в. до н.э. - III в. н.э., упомянутой в античных эпиграфических источниках.На данный момент в экспозицию комплекса включены южные оборонительные сооружения с центральными воротами, мавзолеи Скилура и Аргота, жилые и ритуальные постройки Южного дворца, винодельческий комплекс. Во внутреннем помещении каменной башни в 2018 году после реконструкции открыта консольная галерея — экспозиционное пространство для временных выставок музея. В настоящее время там открыта выставка "Древняя столица", посвященная истории исследований Неаполя Скифского.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятники античности оказались на территории монастыря в Херсонесе"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостейКонцентрация эстетической красоты – туристы о масштабах Нового Херсонеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, тихон шевкунов, крым, новости крыма, херсонес, история, культура, крымская митрополия