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Памятники античности оказались на территории монастыря в Херсонесе

Памятники античности оказались на территории монастыря в Херсонесе - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Памятники античности оказались на территории монастыря в Херсонесе

Театр и другие памятники античности оказались на территории новосозданного монастыря св. князя Владимира в Херсонесе. Об этом в ходе пресс-конференции в честь... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-24T06:23

2024-07-24T06:23

2024-07-23T23:04

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Театр и другие памятники античности оказались на территории новосозданного монастыря св. князя Владимира в Херсонесе. Об этом в ходе пресс-конференции в честь открытия музейно-храмового комплекса Новый Херсонес рассказала директор государственного историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова."Херсонес - это огромный город со своей историей: от античности до сегодняшнего дня, это особый сакральный центр для всех нас. Поэтому возрождение обители никаким образом не помешает работе музея, а только усилит духовную составляющую нашего музея. Конечно, некоторые памятники попадают в лоно монастыря, такие как храм с ковчегом, как наш античный театр и многие другие, но, тем не менее, доступ к ним будет открыт", – заверила она.Морозова напомнила, что раскопки Херсонесского городища в 1827 году начались с того, чтобы определить место крещения князя Владимира."Мы, естественно, будем находить (с монастырем – прим. ред.) общие точки соприкосновения по проведению и экскурсий, и наших духовно просветительских и культурно просветительских программ, которые проходят на территории как античного театра, так и старого городища. Поэтому, я думаю, что здесь речь идет об усилении качества и духовной составляющей нашей работы", - подчеркнула директор.Ранее сто из 132 лет пребывания музея в Херсонесе, музейные залы и хранилища, а также кабинеты сотрудников находились в корпусах расформированного советской властью монастыря. Теперь же экспозиции переедут в новое здание в Новом Херсонесе. Площадь экспозиции увеличится в 10 раз, что позволит открыть ранее хранящиеся в запасниках экспонаты широкой публике.В декабре 2023 года РИА Новости Крым опубликовал эксклюзивную информацию о создании в Новом Херсонесе Свято-Владимирского мужского монастыря.Свято-Владимирский или Херсонесский монастырь существовал с 1850 по 1924 годы между Песочной и Карантинной бухтами в Севастополе. В 1900 году монахов в монастыре, согласно архивным данным Севастопольского городского архива, было 170 человек. Основная деятельность монастыря была религиозно-просветительская. Монахи принимали участие в раскопках на месте древнего города Херсонес и помогали Обществу истории и древностей. В 1924 году монастырь был закрыт, а его здания переданы Херсонесскому историко-археологическому музею.В настоящее время строящийся образовательно-духовный комплекс располагается прямо напротив нынешнего музея в Херсонесе, территории примыкают друг к другу.Читайте на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике ХерсонесаВ Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционногоВ Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, херсонес, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", крым, новости крыма, культура, православие, религия