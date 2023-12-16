https://crimea.ria.ru/20231216/novyy-muzhskoy-monastyr-poyavitsya-v-sevastopole-1133598732.html

Новый мужской монастырь появится в Севастополе

Новый мужской монастырь появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Новый мужской монастырь появится в Севастополе

В Новом Херсонесе в течение ближайших пяти лет предполагается возродить Свято-Владимирский мужской монастырь. Он будет размещаться рядом с возводимым в... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T18:35

2023-12-16T18:35

2023-12-16T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Анна Петрова, Ольга Леонова. В Новом Херсонесе в течение ближайших пяти лет предполагается возродить Свято-Владимирский мужской монастырь. Он будет размещаться рядом с возводимым в настоящее время просветительско-культурным научным и музейным образовательным комплексом. Для этого по протоколу необходимо решение Священного Синода и согласие патриарха Московского и всея Руси.Ранее сообщалось, что Таврическая духовная семинария будет переведена из Симферополя в Севастополь в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. Свято-Владимирский или Херсонесский монастырь существовал с 1850 по 1924 годы между Песочной и Карантинной бухтами в Севастополе. В 1900 году монахов в монастыре, согласно архивным данным Севастопольского городского архива, было 170 человек. Основная детяельность монастыря была религиозно-просветительская. Монахи принимали участие в раскопках на месте древнего города Херсонес и помогали обществу истории и древностей. В 1924 году монастырь был закрыт, а его здания переданы Херсонесскому историко-археологическому музею.В настоящее время строящийся образовательно-духовный комплекс располагается прямо напротив нынешнего музея в Херсонесе, территории примыкают друг к другу. Ранее сообщалось, что в Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города, который в народе получил название "Новый Херсонес".Автором проекта является председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон.

https://crimea.ria.ru/20231212/krymskaya-mitropoliya-mozhet-pomoch-shkole-v-izuchenii-istorii-1133484158.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, протоиерей владимир кашлюк, крымская митрополия, религия, православие, тихон шевкунов, новости, новости крыма, севастополь