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Новый мужской монастырь появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Новый мужской монастырь появится в Севастополе
Новый мужской монастырь появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Новый мужской монастырь появится в Севастополе
В Новом Херсонесе в течение ближайших пяти лет предполагается возродить Свято-Владимирский мужской монастырь. Он будет размещаться рядом с возводимым в... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T18:35
2023-12-16T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Анна Петрова, Ольга Леонова. В Новом Херсонесе в течение ближайших пяти лет предполагается возродить Свято-Владимирский мужской монастырь. Он будет размещаться рядом с возводимым в настоящее время просветительско-культурным научным и музейным образовательным комплексом. Для этого по протоколу необходимо решение Священного Синода и согласие патриарха Московского и всея Руси.Ранее сообщалось, что Таврическая духовная семинария будет переведена из Симферополя в Севастополь в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. Свято-Владимирский или Херсонесский монастырь существовал с 1850 по 1924 годы между Песочной и Карантинной бухтами в Севастополе. В 1900 году монахов в монастыре, согласно архивным данным Севастопольского городского архива, было 170 человек. Основная детяельность монастыря была религиозно-просветительская. Монахи принимали участие в раскопках на месте древнего города Херсонес и помогали обществу истории и древностей. В 1924 году монастырь был закрыт, а его здания переданы Херсонесскому историко-археологическому музею.В настоящее время строящийся образовательно-духовный комплекс располагается прямо напротив нынешнего музея в Херсонесе, территории примыкают друг к другу. Ранее сообщалось, что в Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города, который в народе получил название "Новый Херсонес".Автором проекта является председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон.
https://crimea.ria.ru/20231212/krymskaya-mitropoliya-mozhet-pomoch-shkole-v-izuchenii-istorii-1133484158.html
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херсонес, протоиерей владимир кашлюк, крымская митрополия, религия, православие, тихон шевкунов, новости, новости крыма, севастополь
Новый мужской монастырь появится в Севастополе

В Херсонесе в течение пяти лет возродят мужской монастырь

18:35 16.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваСвято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе
Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Анна Петрова, Ольга Леонова. В Новом Херсонесе в течение ближайших пяти лет предполагается возродить Свято-Владимирский мужской монастырь. Он будет размещаться рядом с возводимым в настоящее время просветительско-культурным научным и музейным образовательным комплексом. Для этого по протоколу необходимо решение Священного Синода и согласие патриарха Московского и всея Руси.

"Предполагается, что, когда этот комплекс, который сейчас строится, будет завершен, на месте Владимирского собора в Херсонесе будет возрождена мужская обитель. То есть будет подан рапорт Святейшему Патриарху с просьбой благословить открытие мужского монастыря", – сообщил РИА Новости Крым пресс-секретарь Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.

Ранее сообщалось, что Таврическая духовная семинария будет переведена из Симферополя в Севастополь в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе.
Свято-Владимирский или Херсонесский монастырь существовал с 1850 по 1924 годы между Песочной и Карантинной бухтами в Севастополе. В 1900 году монахов в монастыре, согласно архивным данным Севастопольского городского архива, было 170 человек. Основная детяельность монастыря была религиозно-просветительская. Монахи принимали участие в раскопках на месте древнего города Херсонес и помогали обществу истории и древностей. В 1924 году монастырь был закрыт, а его здания переданы Херсонесскому историко-археологическому музею.
В настоящее время строящийся образовательно-духовный комплекс располагается прямо напротив нынешнего музея в Херсонесе, территории примыкают друг к другу. Ранее сообщалось, что в Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города, который в народе получил название "Новый Херсонес".
Автором проекта является председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон.
"Здесь строится настоящий византийский город в натуральную величину. Огромная территория, от новой школы искусств Севастополя до Владимирского собора, сейчас стала большой стройплощадкой. Тут уже возведены здания в византийском и русско-византийском стиле. Они обрамляют широкую главную улицу, практически целый проспект, идущий через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира", – говорится на сайте митрополии.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонесПротоиерей Владимир КашлюкКрымская митрополияРелигияПравославиеТихон ШевкуновНовостиНовости КрымаСевастополь
 
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