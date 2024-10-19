https://crimea.ria.ru/20241019/luchshie-kollektivy-narodnogo-tvorchestva-kryma-vystupyat-v-kremle-1141201071.html

Лучшие коллективы народного творчества Крыма выступят в Кремле

Лучшие коллективы народного творчества Крыма выступят в Кремле - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Лучшие коллективы народного творчества Крыма выступят в Кремле

В Крыму впервые проходит региональный этап Всероссийского фестиваля сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия". В отборочном этапе принимают участие 22... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T08:48

2024-10-19T08:48

2024-10-19T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму впервые проходит региональный этап Всероссийского фестиваля сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия". В отборочном этапе принимают участие 22 крымских творческих коллектива, три лучших из них выступят на гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель и генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист России Айдар Шайдуллин.Кроме того, победители получат денежные премии и дипломы лауреатов фестиваля.Помимо выступлений коллективов, в рамках регионального этапа проходят творческие мастер-классы. По словам Шайдуллина, в Симферополе уже состоялись мастер-классы по танцу и хоровому вокалу. Также организаторы мероприятия планируют провести лекции и круглые столы с руководителями коллективов.Фестиваль проходит в разных регионах страны при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ и "Росконцерта". В нем принимают участие профессиональные и любительские коллективы, исполнители песен, танцев, музыки различных народов и народностей России.Главная задача мероприятия – сохранение традиций, развитие и популяризация народно-сценического искусства. Среди жюри и лекторов – выдающиеся деятели культуры и искусства, педагоги ведущих творческих вузов и государственных творческих коллективов (ГИТИС, Театральный институт им. Щукина, Русский народный хор им. Пятницкого, Ансамбль народного танца им. Моисеева и другие).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!Был Онегин – стал Телегин: в Ялте показали современную версию классикиВладимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, искусство , культура, дети, кремль, новости, новости крыма