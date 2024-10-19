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Лучшие коллективы народного творчества Крыма выступят в Кремле
Лучшие коллективы народного творчества Крыма выступят в Кремле - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Лучшие коллективы народного творчества Крыма выступят в Кремле
В Крыму впервые проходит региональный этап Всероссийского фестиваля сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия". В отборочном этапе принимают участие 22... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T08:48
2024-10-19T08:48
2024-10-19T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму впервые проходит региональный этап Всероссийского фестиваля сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия". В отборочном этапе принимают участие 22 крымских творческих коллектива, три лучших из них выступят на гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель и генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист России Айдар Шайдуллин.Кроме того, победители получат денежные премии и дипломы лауреатов фестиваля.Помимо выступлений коллективов, в рамках регионального этапа проходят творческие мастер-классы. По словам Шайдуллина, в Симферополе уже состоялись мастер-классы по танцу и хоровому вокалу. Также организаторы мероприятия планируют провести лекции и круглые столы с руководителями коллективов.Фестиваль проходит в разных регионах страны при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ и "Росконцерта". В нем принимают участие профессиональные и любительские коллективы, исполнители песен, танцев, музыки различных народов и народностей России.Главная задача мероприятия – сохранение традиций, развитие и популяризация народно-сценического искусства. Среди жюри и лекторов – выдающиеся деятели культуры и искусства, педагоги ведущих творческих вузов и государственных творческих коллективов (ГИТИС, Театральный институт им. Щукина, Русский народный хор им. Пятницкого, Ансамбль народного танца им. Моисеева и другие).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!Был Онегин – стал Телегин: в Ялте показали современную версию классикиВладимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту"
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крым, искусство , культура, дети, кремль, новости, новости крыма
Лучшие коллективы народного творчества Крыма выступят в Кремле
Лучшие коллективы Крыма выступят в Кремле в рамках фестиваля "Танцуй и пой, моя Россия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму впервые проходит региональный этап Всероссийского фестиваля сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия". В отборочном этапе принимают участие 22 крымских творческих коллектива, три лучших из них выступят на гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель и генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист России Айдар Шайдуллин.
"Крымские коллективы очень хорошо откликнулись на призыв. Было подано 46 заявок на участие в региональном отборочном этапе, из которых мы допустили до отбора 22 коллектива. На этой стадии мы отберем три коллектива, которые станут лауреатами и примут участие в финальном гала-концерте лауреатов в Государственном Кремлевском дворце 6 декабря", – сказал Шайдуллин.
Кроме того, победители получат денежные премии и дипломы лауреатов фестиваля.
Помимо выступлений коллективов, в рамках регионального этапа проходят творческие мастер-классы. По словам Шайдуллина, в Симферополе уже состоялись мастер-классы по танцу и хоровому вокалу. Также организаторы мероприятия планируют провести лекции и круглые столы с руководителями коллективов.
Фестиваль проходит в разных регионах страны при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ и "Росконцерта". В нем принимают участие профессиональные и любительские коллективы, исполнители песен, танцев, музыки различных народов и народностей России.
Главная задача мероприятия – сохранение традиций, развитие и популяризация народно-сценического искусства. Среди жюри и лекторов – выдающиеся деятели культуры и искусства, педагоги ведущих творческих вузов и государственных творческих коллективов (ГИТИС, Театральный институт им. Щукина, Русский народный хор им. Пятницкого, Ансамбль народного танца им. Моисеева и другие).
"Сегодня фестиваль "Танцуй и пой, моя Россия" действительно объединяет всю страну. Каждый год мы приезжаем в новые регионы, к нам приезжают новые коллективы, и этот фестиваль становится самым уважаемым в стране. Крымские ребята, которые выйдут на сцену, также станут причастными к этому грандиозному проекту, получат новые эмоции, впечатления и открытия", - добавил худрук региональных этапов фестиваля, заслуженный артист России Константин Иванов.
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