https://crimea.ria.ru/20241018/vladimir-steklov-i-igor-livanov-sygrayut-v-krymu-falshivuyu-notu-1141200335.html
Владимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту"
Владимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту" - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Владимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту"
Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представят в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота" по пьесе французского автора Дидье Карона. Он посвящен теме борьбы РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T19:33
2024-10-18T19:33
2024-10-18T19:33
крым
искусство
театр
игорь ливанов
владимир стеклов
культура
история
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141019895_0:98:2872:1714_1920x0_80_0_0_703c645d98a0b9fd9112929eaa46faf3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представят в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота" по пьесе французского автора Дидье Карона. Он посвящен теме борьбы с нацизмом, рассказали артисты в пресс-центре РИА Новости Крым.Герои пьесы – знаменитый и очень успешный дирижер, который после концерта отдыхает в своей гримерке, и незнакомец, который пробирается за кулисы под видом поклонника. В ходе драматического разговора между героями выясняется, что они оба в годы войны были в одном и том же фашистском концлагере, но только по разные стороны колючей проволоки."Я играю известного дирижера, который пришел на место Герберта фон Караяна (известный дирижер Берлинского симфонического оркестра – ред.). Он прожил до этого непростую жизнь. Эту роль я очень люблю, и Германию я люблю. Это великая страна, которая теперь навсегда отмечена этой печатью фашизма", - объяснил Ливанов.Герой Владимира Стеклова в детстве пережил весь ужас фашистского концлагеря, и к знаменитому дирижеру он пришел не просто как поклонник.В Крыму этот спектакль будет показан впервые, показы пройдут в Евпатории, Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей КрымВ Крыму снимают кино: Безруков показал видео со съемочной площадкиАктер Владимир Стеклов: никогда не стоял выбор – ехать или не ехать в Крым
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141019895_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_f66db027ba687305355bcbb0013430e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, искусство , театр, игорь ливанов, владимир стеклов, культура, история, новости крыма
Владимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту"
В Крыму покажут спектакль "Фальшивая нота" с Владимиром Стекловым и Игорем Ливановым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представят в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота" по пьесе французского автора Дидье Карона. Он посвящен теме борьбы с нацизмом, рассказали артисты в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Спектакль проверен, он уже полюбился во многих регионах России. Это история о двух людях, которые стали жертвами времени. Они попали в одну и ту же эпоху, но по разные стороны барьера, и кого из них больше жаль – это открытый вопрос", - рассказал заслуженный артист РФ Игорь Ливанов.
Герои пьесы – знаменитый и очень успешный дирижер, который после концерта отдыхает в своей гримерке, и незнакомец, который пробирается за кулисы под видом поклонника. В ходе драматического разговора между героями выясняется, что они оба в годы войны были в одном и том же фашистском концлагере, но только по разные стороны колючей проволоки.
"Я играю известного дирижера, который пришел на место Герберта фон Караяна (известный дирижер Берлинского симфонического оркестра – ред.). Он прожил до этого непростую жизнь. Эту роль я очень люблю, и Германию я люблю. Это великая страна, которая теперь навсегда отмечена этой печатью фашизма", - объяснил Ливанов.
Герой Владимира Стеклова в детстве пережил весь ужас фашистского концлагеря, и к знаменитому дирижеру он пришел не просто как поклонник.
"Мой герой ребенком пережил весь ужас концлагеря, где он сидел вместе с отцом. И на его глазах отец был даже не расстрелян, а просто убит выстрелом в упор. И всю свою жизнь, став взрослым, он несет в себе эту трагедию", - продолжил Владимир Стеклов.
В Крыму этот спектакль будет показан впервые, показы пройдут в Евпатории, Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: