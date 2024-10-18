https://crimea.ria.ru/20241018/vladimir-steklov-i-igor-livanov-sygrayut-v-krymu-falshivuyu-notu-1141200335.html

Владимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту"

Владимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту" - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Владимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту"

Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представят в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота" по пьесе французского автора Дидье Карона. Он посвящен теме борьбы РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T19:33

2024-10-18T19:33

2024-10-18T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представят в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота" по пьесе французского автора Дидье Карона. Он посвящен теме борьбы с нацизмом, рассказали артисты в пресс-центре РИА Новости Крым.Герои пьесы – знаменитый и очень успешный дирижер, который после концерта отдыхает в своей гримерке, и незнакомец, который пробирается за кулисы под видом поклонника. В ходе драматического разговора между героями выясняется, что они оба в годы войны были в одном и том же фашистском концлагере, но только по разные стороны колючей проволоки."Я играю известного дирижера, который пришел на место Герберта фон Караяна (известный дирижер Берлинского симфонического оркестра – ред.). Он прожил до этого непростую жизнь. Эту роль я очень люблю, и Германию я люблю. Это великая страна, которая теперь навсегда отмечена этой печатью фашизма", - объяснил Ливанов.Герой Владимира Стеклова в детстве пережил весь ужас фашистского концлагеря, и к знаменитому дирижеру он пришел не просто как поклонник.В Крыму этот спектакль будет показан впервые, показы пройдут в Евпатории, Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей КрымВ Крыму снимают кино: Безруков показал видео со съемочной площадкиАктер Владимир Стеклов: никогда не стоял выбор – ехать или не ехать в Крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, искусство , театр, игорь ливанов, владимир стеклов, культура, история, новости крыма