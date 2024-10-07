https://crimea.ria.ru/20241007/byl-onegin--stal-telegin-v-yalte-pokazali-sovremennuyu-versiyu-klassiki-1140904301.html

Был Онегин – стал Телегин: в Ялте показали современную версию классики

Был Онегин – стал Телегин: в Ялте показали современную версию классики - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Был Онегин – стал Телегин: в Ялте показали современную версию классики

В Ялте состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля "Евразийский мост". Фильмом, открывающим программу кинопросмотров, стал "Евгений Телегин"... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T17:32

2024-10-07T17:32

2024-10-07T17:32

ялта

новости крыма

крым

кино

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140866909_0:222:1171:880_1920x0_80_0_0_6c82d17728ddf1f06e9194b9cf545ff1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Ялте состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля "Евразийский мост". Фильмом, открывающим программу кинопросмотров, стал "Евгений Телегин" режиссера Виктора Тихомирова, рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе кинофестиваля.Он создан на основе книги "Евгений Телегин и другие", которая, в свою очередь, написана по мотивам пушкинского "Евгения Онегина". По сценарию, описанные классиком события переносятся в молодежную среду 80-90-х годов XХ века, увлеченную рок-музыкой этого периода. Режиссер сам представил свой фильм в Ялте, в кинотеатре "Сатурн IMAX".В фестивале принимают участие известные кинематографисты из России, Китая, Тайваня, Индии, Ирана, США и Болгарии.Всего на фестивале будет представлено восемь документальных фильмов российских и зарубежных режиссеров. На конкурс игрового кино, который проходит в рамках "Евразийского моста", в этом году заявлено также восемь картин. Среди них – кинолента "Во чреве тигра" режиссера Джатла Сиддартха, созданная в содружестве производителями из Индии, США, Китая, Индонезии и Тайваня. Она основана на реальных событиях.Кроме того, в конкурсе участвует фильм "Лесной царь" сербского режиссера Горана Радовановича, в котором продюсером и исполнителем одной из ролей стал актер Милош Бикович. Фильмом закрытия станет греческая экранизация чеховской "Чайки" режиссера Георгия Кимулиса.В рамках фестиваля также запланированы спецпоказы фильмов "9 секунд" Олега Штрома (Россия), "В баню!" Данилы Иванова (Россия), "Меж псом и волком" Мурата Дюзгюноглу (Турция), "Однажды в Париже" Андрея Чертова (Болгария) и "Возвращение Вертова" Николая Изволова (Россия).Международный кинофестиваль "Евразийский мост" будет проходить в Крыму с 7 по 11 октября уже восьмой год подряд. В Ялте будут представлены кинокартины из 14 стран, пройдут также специальные показы и ретроспективы. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.Ранее в Севастополе в четвертый раз прошел Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" с участием картин режиссеров из 10 стран (Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Индия, Уганда, Иран и Сенегал).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВОРусский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в РоссииМашков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, крым, кино, культура