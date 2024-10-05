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В Крыму стартует международный кинофестиваль "Евразийский мост"
В Крыму стартует международный кинофестиваль "Евразийский мост" - РИА Новости Крым, 05.10.2024
В Крыму стартует международный кинофестиваль "Евразийский мост"
Игровые и документальные фильмы режиссеров из 14 стран покажут в Крыму в рамках VIII Международного кинофестиваля "Евразийский мост". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T19:48
2024-10-05T19:48
2024-10-05T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Игровые и документальные фильмы режиссеров из 14 стран покажут в Крыму в рамках VIII Международного кинофестиваля "Евразийский мост". Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Кинофестиваль "Евразийский мост" стартует в Ялте в понедельник, 7 октября.В Союзе кинематографистов России уточнили, что, помимо российских картин, среди участников конкурса в этом году – работы режиссеров из Китая, Тайваня, Индии, Ирана, США и Болгарии.Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, в которое вошли кинематографисты также из разных стран. Уточняется, что в рамках фестиваля также пройдут спецпоказы картин, в том числе производства Турции.Конкурсные работы можно будет посмотреть в ялтинском кинотеатре "Сатурн" и автоклубе на набережной Ялты. Кроме того, фильмы будут демонстрировать в кинотеатре "Черноморец" в Симеизе, в Алупкинском и Гурзуфском домах культуры и на площадке автоклуба в Гаспре.Посмотреть фестивальные работы можно в течение пяти дней, с 7 по 11 октября.Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Минкульта Крыма и правительства РК.По мнению главы Крыма Сергей Аксенова, "Евразийский мост" позволяет приобщиться к богатому наследию мирового кинематографа и знакомит зрителей с достижениями современного киноискусства.Ранее в Севастополе в четвертый раз прошел Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" с участием картин режиссеров из 10 стран (Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Индия, Уганда, Иран и Сенегал).Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и Росси >>Читайте также на РИА Новости Крым:Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВО Русский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в РоссииМашков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях
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ялта, крым, кино, культура, искусство , новости крыма, сергей аксенов
В Крыму стартует международный кинофестиваль "Евразийский мост"
Фильмы из 14 стран представят в Крыму в рамках кинофестиваля "Евразийский мост"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым.
Игровые и документальные фильмы режиссеров из 14 стран покажут в Крыму в рамках VIII Международного кинофестиваля "Евразийский мост". Об этом сообщает
пресс-служба правительства республики.
Кинофестиваль "Евразийский мост" стартует в Ялте в понедельник, 7 октября.
"В программу фестиваля вошли игровые и документальные картины из 14 стран. Попасть на просмотры могут все желающие, вход на показы в рамках фестиваля свободный", – сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.
В Союзе кинематографистов России уточнили, что, помимо российских картин, среди участников конкурса в этом году – работы режиссеров из Китая, Тайваня, Индии, Ирана, США и Болгарии.
Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, в которое вошли кинематографисты также из разных стран. Уточняется, что в рамках фестиваля также пройдут спецпоказы картин, в том числе производства Турции.
Конкурсные работы можно будет посмотреть в ялтинском кинотеатре "Сатурн" и автоклубе на набережной Ялты. Кроме того, фильмы будут демонстрировать в кинотеатре "Черноморец" в Симеизе, в Алупкинском и Гурзуфском домах культуры и на площадке автоклуба в Гаспре.
Посмотреть фестивальные работы можно в течение пяти дней, с 7 по 11 октября.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Минкульта Крыма и правительства РК.
По мнению главы Крыма Сергей Аксенова, "Евразийский мост" позволяет приобщиться к богатому наследию мирового кинематографа и знакомит зрителей с достижениями современного киноискусства.
"Символично, что он проходит на крымской земле, а Ялта вновь становится центром притяжения лучших кинематографистов", – цитирует Аксенова пресс-служба правительства.
Ранее в Севастополе в четвертый раз прошел Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" с участием картин режиссеров из 10 стран (Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Индия, Уганда, Иран и Сенегал).
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