https://crimea.ria.ru/20241001/russkiy-mir--moy-kak-rezhisser-iz-moldovy-nashla-rodinu-v-rossii-1140728566.html

Русский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в России

Русский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в России - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Русский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в России

Молодая режиссер родом из Молдовы Любовь Табунщик нашла свое место в России, куда буквально сбежала после двадцати лет жизни, потому что "душа русская", а... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T19:13

2024-10-01T19:13

2024-10-01T19:13

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Молодая режиссер родом из Молдовы Любовь Табунщик нашла свое место в России, куда буквально сбежала после двадцати лет жизни, потому что "душа русская", а русский человек, говорит она, это другой мир.Люба смотрит на Севастопольскую бухту и выход в море, облокотившись на парапет у края площадки рядом с театром. Что-то хочет сказать, но замирает, и ее хрупкую фигуру будто начинает раскачивать ветром. Он еще теплый, в лицо ей бьет закатное солнце, но она не прищуривается, а, наоборот, широко открывает глаза.– Какая красота. Просто невероятная… Скажите, а как Вы восприняли, что Севастополь стал Россией?– Я плакала.– От радости?– От счастья.И она как-то вмиг все поняла. Глаза ее блеснули чем-то настоящим и пронзительным. Тем самым, о чем говорили с ней буквально несколько минут назад в фойе, рассуждая о режиссерах, сценаристах, актерах, способных воспринимать близко к сердцу. О людях без кожи. Она только начала этот путь, но это про нее.Любе 26. Значит, СССР уже несколько лет как распался, когда она пошла в школу."Потом я поступила в молдавский институт, где три года проучилась на румынском языке. И было очень тяжело, потому что это другая ментальность", – вспоминает девушка.Получается, из Молдавии в буквальном смысле сбежала.– Почему?– Потому что захотелось русской речи.Говорит, когда попала в Россию, не верила, что поступит, просто уезжала, чтобы жить. Но приехала, поступила, осталась.– И поняла, что это мое место.Любовь живет и учится в Москве, закончила ВГИК, мастерскую режиссуры игрового кино Владимира Меньшова, теперь работает. Пока вместе с коллегой организовала "свой театр", в декабре будет премьера. Параллельно бьется за гранты, что, оказывается, непросто в театральной сфере для выпускницы киновуза. А еще преподает детям в частных актерских школах и мечтает делать то же, только во ВГИКе или ГИТИСе, "потому что там уже можно говорить на серьезные темы".А их немало, и все важные. Среди заглавных – близкое: любовь к Родине, понятие патриотизма. Так вроде много уже сказано, и так мало порой бывает понятно."Сейчас я ставлю спектакль по пьесе Булгакова "Бег". Гражданская война, 1920-й год, Крым, главная тема – эмиграция. Материала очень много, я все изучаю". - делится она планами.Над вопросом о том, на какую тему отечественный кинематограф мог бы и должен еще много говорить и почему, она серьезно задумалась, зацепившись взглядом за бра-канделябр с электрическими свечами. Лицо ее, такое еще юное, стало серьезным и взрослым.Правильно ли я живу, правильно ли уезжаю и оставляю кого-то, правильно ли воспитываю ребенка? Задавать себе вопросы – это ведь так по-русски. Это про поиск истины, про развитие, про верность, про любовь. Значит, и про нее, молдавскую девочку с русской душой. И, кажется, сюда, в Севастополь, она еще вернется.– Знаете, я так рада, что смогла узнать хоть что-то о том, как вы живете здесь, в Крыму. Рада, что в день, когда сюда приехала, слышала, как звучит сигнал воздушной тревоги. Это, конечно, жутко. Слава богу, без последствий… А вам не страшно?Говорю, что наши парни нас берегут. Вон там, например. И там, где виды красивые, но снимать ничего нельзя, а можно только слушать. И что лично я слышала, как очень уж громко становилось в небе, чувства непередаваемые.А она сказала, что хотела бы вместе со мной почувствовать так же.До начала церемонии открытия Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности", на который Любовь сюда, в Севастополь, и приехала, остается всего несколько минут, пора прощаться.Я подумала, как было бы хорошо, если бы люди в России и Молдове могли говорить и понимать друг друга вот так, как мы с этой девушкой, совершенно мне незнакомой еще час назад. И тут же вспомнила ее слова, поразившие на фоне новостной повестки.Может быть, это потому, что они тоже немножко русские?Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы осквернили военный памятник в МолдовеМолдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости КрымПеревооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

россия, молдавия, мнения, общество, культура, патриотическое воспитание, авторы