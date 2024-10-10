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Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ! - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!
Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ! - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил дипломы победителям регионального этапа Международной премии "Мы вместе!". РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T15:23
2024-10-10T15:23
сергей аксенов
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новости крыма
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СИМФЕРПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил дипломы победителям регионального этапа Международной премии "Мы вместе!".Глава Крыма добавил, что в этом году от республики на конкурс поступило 200 заявок. В региональном этапе победили 28 участников, в том числе общественные организации и учреждения, волонтеры и наставники, а также представители социально ответственного бизнеса."Это самая активная часть нашего общества, небезразличные люди, благодаря которым развивается наш российский Крым. Финалистам премии награды будет вручать наш президент Владимир Владимирович Путин. Это еще раз свидетельствует о важности социального служения для всей страны", - отметил Аксенов.Благодарю участников регионального этапа, чей вклад в решение социальных проблем так необходим. Вместе мы прорвем все блокады и преодолеем любые трудности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованияхЛучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, общество, новости крыма
Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил дипломы победителям Международной премии #МЫВМЕСТЕ!

15:23 10.10.2024
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова Сергей Аксенов дипломы победителям регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ!
 Сергей Аксенов дипломы победителям регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ!
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
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СИМФЕРПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил дипломы победителям регионального этапа Международной премии "Мы вместе!".
"Рад вручить дипломы победителям регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ! Цель данного проекта – поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни, укрепление общественных связей и решение социальных проблем", – написал он на своей станице в соцсети ВКонтакте.
Глава Крыма добавил, что в этом году от республики на конкурс поступило 200 заявок. В региональном этапе победили 28 участников, в том числе общественные организации и учреждения, волонтеры и наставники, а также представители социально ответственного бизнеса.
"Это самая активная часть нашего общества, небезразличные люди, благодаря которым развивается наш российский Крым. Финалистам премии награды будет вручать наш президент Владимир Владимирович Путин. Это еще раз свидетельствует о важности социального служения для всей страны", - отметил Аксенов.
Благодарю участников регионального этапа, чей вклад в решение социальных проблем так необходим. Вместе мы прорвем все блокады и преодолеем любые трудности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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