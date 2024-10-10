https://crimea.ria.ru/20241010/aksenov-vruchil-diplomy-pobeditelyam-premii-myvmeste-1140989135.html

Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!

Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ! - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил дипломы победителям регионального этапа Международной премии "Мы вместе!". РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T15:23

2024-10-10T15:23

2024-10-10T15:23

сергей аксенов

крым

общество

новости крыма

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СИМФЕРПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил дипломы победителям регионального этапа Международной премии "Мы вместе!".Глава Крыма добавил, что в этом году от республики на конкурс поступило 200 заявок. В региональном этапе победили 28 участников, в том числе общественные организации и учреждения, волонтеры и наставники, а также представители социально ответственного бизнеса."Это самая активная часть нашего общества, небезразличные люди, благодаря которым развивается наш российский Крым. Финалистам премии награды будет вручать наш президент Владимир Владимирович Путин. Это еще раз свидетельствует о важности социального служения для всей страны", - отметил Аксенов.Благодарю участников регионального этапа, чей вклад в решение социальных проблем так необходим. Вместе мы прорвем все блокады и преодолеем любые трудности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованияхЛучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, общество, новости крыма