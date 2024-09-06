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Лучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Лучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе
Лучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Лучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе
Жительница Севастополя победила в Международном фестивале-конкурсе патриотической песни "Солдатский конверт-2024", ее признали лучшей в номинации "Солисты". Об... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T15:28
2024-09-06T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя победила в Международном фестивале-конкурсе патриотической песни "Солдатский конверт-2024", ее признали лучшей в номинации "Солисты". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам губернатора, накануне в Ставрополе состоялось торжественное закрытие XXXI Международного фестиваля-конкурса.В этом году фестиваль был посвящен 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. На конкурс было подано более 400 заявок из всех регионов Беларуси и 60 регионов России. В финал вошли 14 солистов и 14 ансамблей, отметил Развожаев.Ранее многодетная семья из Севастополя победила во Всероссийском конкурсе "Семья года". По словам Развожаева, в этом году на конкурс поступило 388 заявок со всей страны, из них 88 семей победили в разных номинациях, в том числе – севастопольская. Семьи из Севастополя уже в девятый раз представляют город на конкурсе и становятся победителями в одной из номинаций, отметил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Болеем за наших: 10-летняя евпаторийка стала участницей шоу "Ты супер!"Вся жизнь в искусстве: династия художников из Симферополя"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров
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новости, крым, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, конкурс, культура, белоруссия
Лучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе

Жительница Севастополя стала победительницей в международном конкурсе

15:28 06.09.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевЖительница Севастополя стала победительницей в международном конкурсе
Жительница Севастополя стала победительницей в международном конкурсе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя победила в Международном фестивале-конкурсе патриотической песни "Солдатский конверт-2024", ее признали лучшей в номинации "Солисты". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам губернатора, накануне в Ставрополе состоялось торжественное закрытие XXXI Международного фестиваля-конкурса.

"Наша Вероника Сыромля стала победительницей Международного фестиваля-конкурса. Вероника — наша гордость! И знаете, всегда очень радует, как сама Вероника относится к своим достижениям, вчера вечером она мне написала: "Севастополь победил!". Все свои победы она воспринимает не как личные, а как победу своего родного города-героя", - написал он в своем Telegram-канале.

В этом году фестиваль был посвящен 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. На конкурс было подано более 400 заявок из всех регионов Беларуси и 60 регионов России. В финал вошли 14 солистов и 14 ансамблей, отметил Развожаев.
Ранее многодетная семья из Севастополя победила во Всероссийском конкурсе "Семья года". По словам Развожаева, в этом году на конкурс поступило 388 заявок со всей страны, из них 88 семей победили в разных номинациях, в том числе – севастопольская. Семьи из Севастополя уже в девятый раз представляют город на конкурсе и становятся победителями в одной из номинаций, отметил Развожаев.
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