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"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров

"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров - РИА Новости Крым, 10.08.2024

"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров

В Бахчисарайском районе Крыма в субботу открылся межнациональный лагерь для семей из новых регионов "Крым собирает друзей", где гостей познакомят с... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T21:46

2024-08-10T21:46

2024-08-10T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Бахчисарайском районе Крыма в субботу открылся межнациональный лагерь для семей из новых регионов "Крым собирает друзей", где гостей познакомят с многонациональной культурой полуострова и местными достопримечательностями, научат готовить национальные блюда и подарят подарки. О работе лагеря РИА Новости Крым рассказал первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Якуб­ов Руслан Ришатович"Крым собирает друзей""Этот проект был запланирован нами еще в прошлом году и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Цель – показать наш многонациональный Крым, достижения республики за последние 10 лет, чтобы гости смогли и отдохнуть, и совместить отдых с увлекательной программой лагеря", – говорит Якубов.Всего в село Песчаное Бахчисарайского района прибыли девять семей из Запорожской и Херсонской областей. Все представляют разные национальности и попали в программу благодаря особенным заслугам родителей и детей – приглашали самых активных в своих субъектах. Еще одна семья – из Бахчисарайского района: отец и старший сын сейчас находятся в зоне боевых действий, мама и еще трое младших тоже будут отдыхать в лагере. Для всех гостей это бесплатно – за счет республиканского и федерального бюджетов, включая трансфер из Мелитополя и Геническа, продолжает представитель профильного комитета.Мастер-классы и концерты"В лагере ежедневно будут проходить различные мероприятия. Каждый день отличается от предыдущего тем, что он посвящен одному из народов Крыма, и, кроме увлекательной программы и отдыха на берегу моря, гостей ожидают экскурсии по Бахчисарайскому району", – продолжает Якубов.А еще – концерты, мастер-классы по приготовлению блюд национальных кухонь Крыма, изготовлению национальных игрушек, вокальные и танцевальные уроки, знакомство со сказками народов Крыма.Всего участникам лагеря предстоит провести в Крыму десять дней. В конце смены всех участников ожидает большой заключительный концерт с участием творческих коллективов Симферополя и Бахчисарая, а детвору – еще и памятные подарки.Межнациональный лагерь "Крым собирает друзей" в этом году открывается впервые. Главный организатор программы – "Дом дружбы народов Крыма". Организаторы рассчитывают сделать мероприятие ежегодным.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов РоссииДети из Белгородской области приедут на отдых в Крым в июне и августеДети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал

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черное море

мелитополь

геническ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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