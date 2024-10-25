Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241025/v-peterburge-muzhchina-s-nozhom-napal-na-lyudey-v-magazine--chto-izvestno-1141340419.html
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который напал на людей с ножом в одном из магазинов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T13:00
2024-10-25T13:06
санкт-петербург
происшествия
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766193_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7eff4b4d172a9bf4dcee667a4e8efc9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который напал на людей с ножом в одном из магазинов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, информация об инциденте в одном из сетевых магазинов а проспекте Космонавтов поступила силовикам в пятницу около 11:40.Задержанным оказался 44-летний местный житель. отметила официальный представитель МВД. Он доставлен в полицию для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766193_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0a9c355efb3a1a1385a4710e025cddfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно

В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина напал с ножом на людей в магазине – МВД

13:00 25.10.2024 (обновлено: 13:06 25.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который напал на людей с ножом в одном из магазинов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, информация об инциденте в одном из сетевых магазинов а проспекте Космонавтов поступила силовикам в пятницу около 11:40.

"Агрессивный мужчина ворвался в магазин с ножом. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обезоружили и задержали злоумышленника. По предварительным данным, он ранил нескольких человек", - написала Волк в Тelegram.

Задержанным оказался 44-летний местный житель. отметила официальный представитель МВД. Он доставлен в полицию для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01ВСУ на бронемашинах пытались прорваться через границу в Курской области
14:43В Ялте выбрали главу администрации
14:42В Киеве бывшему замначальника милиции Крыма дали 12 лет за "госизмену"
14:33Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков
14:23Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму
14:09Избран глава администрации Симферопольского района
13:58Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет
13:3642 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
13:32ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
13:2555 украинских боевиков сдались в плен за неделю
13:21Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк
13:00В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно
12:55Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области
12:44ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья
12:39Парикмахера из Севастополя задержали за оскорбление военных России
12:36Культура пробивает блокады лучше политиков и военных – Аксенов
12:25Ситуация на Крымском мосту – очередь за час выросла вдвое
12:14Крымские леса открыли для посещения
11:53Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены
11:42В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причина
Лента новостейМолния