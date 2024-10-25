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В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно

В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который напал на людей с ножом в одном из магазинов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T13:00

2024-10-25T13:00

2024-10-25T13:06

санкт-петербург

происшествия

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который напал на людей с ножом в одном из магазинов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, информация об инциденте в одном из сетевых магазинов а проспекте Космонавтов поступила силовикам в пятницу около 11:40.Задержанным оказался 44-летний местный житель. отметила официальный представитель МВД. Он доставлен в полицию для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости