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В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который напал на людей с ножом в одном из магазинов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T13:00
2024-10-25T13:00
2024-10-25T13:06
санкт-петербург
происшествия
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который напал на людей с ножом в одном из магазинов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, информация об инциденте в одном из сетевых магазинов а проспекте Космонавтов поступила силовикам в пятницу около 11:40.Задержанным оказался 44-летний местный житель. отметила официальный представитель МВД. Он доставлен в полицию для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно
В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина напал с ножом на людей в магазине – МВД
13:00 25.10.2024 (обновлено: 13:06 25.10.2024)