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Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска
Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска
Участники СВО во время отпуска смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной медорганизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T10:57
2024-10-25T10:57
помощь бойцам сво
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Участники СВО во время отпуска смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной медорганизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина и будет действовать на время проведения специальной военной операции, отметили в пресс-службе правительства.Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны.С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг, сообщали ранее в правительстве.Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
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РИА Новости Крым
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помощь бойцам сво, здравоохранение в россии, новости, правительство россии, россия
Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска

Участники СВО во время отпуска смогут получать медпомощь в любой удобной медорганизации

10:57 25.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в госпитале
Медицинская сестра в госпитале - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Участники СВО во время отпуска смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной медорганизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Военнослужащие, находящиеся в отпуске, смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной больнице или поликлинике. Постановление об этом, подготовленное по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава, подписано", - говорится в сообщении.
Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина и будет действовать на время проведения специальной военной операции, отметили в пресс-службе правительства.
Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны.
С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг, сообщали ранее в правительстве.
Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.
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