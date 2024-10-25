https://crimea.ria.ru/20241025/uchastniki-svo-smogut-poluchat-medpomosch-v-lyuboy-bolnitse-vo-vremya-otpuska-1141332859.html
Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска
Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска
Участники СВО во время отпуска смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной медорганизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T10:57
2024-10-25T10:57
2024-10-25T10:57
помощь бойцам сво
здравоохранение в россии
новости
правительство россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141332990_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_dc36f2650af959d4dc3d7e47f9255c7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Участники СВО во время отпуска смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной медорганизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина и будет действовать на время проведения специальной военной операции, отметили в пресс-службе правительства.Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны.С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг, сообщали ранее в правительстве.Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141332990_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8ff76ed9c97714fbbe1e6f5dd0a8a856.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
помощь бойцам сво, здравоохранение в россии, новости, правительство россии, россия
Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска
Участники СВО во время отпуска смогут получать медпомощь в любой удобной медорганизации
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Участники СВО во время отпуска смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной медорганизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Военнослужащие, находящиеся в отпуске, смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной больнице или поликлинике. Постановление об этом, подготовленное по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава, подписано", - говорится в сообщении.
Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина и будет действовать на время проведения специальной военной операции, отметили в пресс-службе правительства.
Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны.
С 1 ноября справку
об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг, сообщали ранее в правительстве.
Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: