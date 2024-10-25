https://crimea.ria.ru/20241025/uchastniki-svo-smogut-poluchat-medpomosch-v-lyuboy-bolnitse-vo-vremya-otpuska-1141332859.html

Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска

Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска

Участники СВО во время отпуска смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной медорганизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T10:57

2024-10-25T10:57

2024-10-25T10:57

помощь бойцам сво

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новости

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Участники СВО во время отпуска смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной медорганизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина и будет действовать на время проведения специальной военной операции, отметили в пресс-службе правительства.Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны.С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг, сообщали ранее в правительстве.Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, здравоохранение в россии, новости, правительство россии, россия