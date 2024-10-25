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В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии

В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии

В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T09:29

2024-10-25T09:29

2024-10-25T09:29

пограничная служба фсб

крым

рыбный промысел в крыму

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ялта

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.В частности, ограничение действует в акваториях Ялтинского грузового и пассажирского портов, а также на участке вдоль центральной набережной имени Ленина в Ялте до устья реки Водопадная и в акватории порта "Артек".Кроме того, запрет действует в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка. Также запрещено будет рыбачить на участке от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый и от мыса Меганом до мыса Пещерный.При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена.Как пояснили в Погрануправлении, ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пограничная служба фсб, крым, рыбный промысел в крыму, рыба, рыболовство, ялта, феодосия, новости крыма