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В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии
В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T09:29
2024-10-25T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.В частности, ограничение действует в акваториях Ялтинского грузового и пассажирского портов, а также на участке вдоль центральной набережной имени Ленина в Ялте до устья реки Водопадная и в акватории порта "Артек".Кроме того, запрет действует в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка. Также запрещено будет рыбачить на участке от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый и от мыса Меганом до мыса Пещерный.При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена.Как пояснили в Погрануправлении, ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пограничная служба фсб, крым, рыбный промысел в крыму, рыба, рыболовство, ялта, феодосия, новости крыма
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии
В Крыму с 1 ноября запретят рыбалку на ряде участков акватории у берегов Ялты и Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.
"В период с 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года вводится запрет на вылов всех видов водных биологических ресурсов на расстоянии менее 100 метров от берега на некоторых участках в Черном море", - говорится в сообщении.
В частности, ограничение действует в акваториях Ялтинского грузового и пассажирского портов, а также на участке вдоль центральной набережной имени Ленина в Ялте до устья реки Водопадная и в акватории порта "Артек".
Кроме того, запрет действует в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка. Также запрещено будет рыбачить на участке от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый и от мыса Меганом до мыса Пещерный.
При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена.
Как пояснили в Погрануправлении, ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.
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