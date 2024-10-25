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Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы
Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы
Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября из-за мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T10:37
2024-10-25T10:37
магнитные бури
солнце
вспышки на солнце
земля
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября из-за мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, основная масса энергии пройдет мимо Земли. Однако эта вспышка все же вызовет короткую магнитную бурю, которая обрушится на Землю в субботу, 26 октября, и будет бушевать с 6 до 9 часов утра. В пятницу , 25 числа, в это же время ученые фиксировали небольшую бурю, которую не связывают со вчерашним выбросом. Речь шла о влиянии солнечного ветра, который сейчас слегка нестабилен.Сильная вспышка высшего X уровня произошла на восточном крае Солнца утром 24 октября. Максимум мощности был зарегистрирован около 7 утра по московскому времени. По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составил X3.3. Это одиннадцатое по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
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магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости, в мире, здоровье
Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы

Новая магнитная буря обрушится на Землю 26 октября - ученые

10:37 25.10.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября из-за мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"Вчерашний выброс плазмы по итогам наблюдений оказался одним из самых больших за последние годы. Связанная с ним вспышка продолжалась около 12 часов и закончилась только приблизительно в 19 вечера по московскому времени", - сказано на сайте лаборатории.

По данным ученых, основная масса энергии пройдет мимо Земли. Однако эта вспышка все же вызовет короткую магнитную бурю, которая обрушится на Землю в субботу, 26 октября, и будет бушевать с 6 до 9 часов утра. В пятницу , 25 числа, в это же время ученые фиксировали небольшую бурю, которую не связывают со вчерашним выбросом. Речь шла о влиянии солнечного ветра, который сейчас слегка нестабилен.
"В обоих случаях речь идет о слабых возмущениях или буре минимального уровня G1. Прогноз на полярные сияния отсутствует", - сообщают ученые.
Сильная вспышка высшего X уровня произошла на восточном крае Солнца утром 24 октября. Максимум мощности был зарегистрирован около 7 утра по московскому времени. По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составил X3.3. Это одиннадцатое по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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