https://crimea.ria.ru/20241025/magnitnaya-burya-idet-na-zemlyu---proizoshel-moschnyy-vybros-plazmy-1141332509.html

Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы

Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы

Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября из-за мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T10:37

2024-10-25T10:37

2024-10-25T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября из-за мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, основная масса энергии пройдет мимо Земли. Однако эта вспышка все же вызовет короткую магнитную бурю, которая обрушится на Землю в субботу, 26 октября, и будет бушевать с 6 до 9 часов утра. В пятницу , 25 числа, в это же время ученые фиксировали небольшую бурю, которую не связывают со вчерашним выбросом. Речь шла о влиянии солнечного ветра, который сейчас слегка нестабилен.Сильная вспышка высшего X уровня произошла на восточном крае Солнца утром 24 октября. Максимум мощности был зарегистрирован около 7 утра по московскому времени. По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составил X3.3. Это одиннадцатое по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости, в мире, здоровье