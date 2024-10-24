Мощная вспышка произошла на Солнце - чего ждать в ближайшие недели
На Солнце произошла новая вспышка высшего уровня
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. На Солнце произошла новая сильная вспышка. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Новая сильная вспышка высшего X уровня произошла сегодня утром на восточном крае Солнца. Максимум мощности зарегистрирован около 7 утра по московскому времени. По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составляет X3.3. Это одиннадцатое по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года", - говорится в сообщении.
При этом вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, который "ушел вбок и даже частично назад от Земли" и, соответственно, не сможет повлиять на планету.
Сейчас к Земле с обратной стороны Солнца возвращается группа пятен, которая при прошлом прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0 3 октября..
Таким образом, эта группа пятен имеет шанс вернуться к Земле в ближайшие две недели, поскольку полный оборот Солнца совершается за 27 суток.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики анонсировала очередную магнитную бурю на Земле в пятницу, 25 октября.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
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