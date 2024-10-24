https://crimea.ria.ru/20241024/moschnaya-vspyshka-proizoshla-na-solntse---chego-zhdat-v-blizhayshie-nedeli-1141310499.html

Мощная вспышка произошла на Солнце - чего ждать в ближайшие недели

Мощная вспышка произошла на Солнце - чего ждать в ближайшие недели - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Мощная вспышка произошла на Солнце - чего ждать в ближайшие недели

На Солнце произошла новая сильная вспышка. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. На Солнце произошла новая сильная вспышка. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.При этом вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, который "ушел вбок и даже частично назад от Земли" и, соответственно, не сможет повлиять на планету. Сейчас к Земле с обратной стороны Солнца возвращается группа пятен, которая при прошлом прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0 3 октября..Таким образом, эта группа пятен имеет шанс вернуться к Земле в ближайшие две недели, поскольку полный оборот Солнца совершается за 27 суток.Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики анонсировала очередную магнитную бурю на Земле в пятницу, 25 октября.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеВ Крыму зажглось полярное сияние – когда повторится свечение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, космос, новости, стихия, земля