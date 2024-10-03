Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждать
Наиболее крупная вспышка c 2017 года зарегистрирована на Солнце - ученые
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Выброс солнечного вещества из активной области
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Наиболее крупная вспышка c 2017 года зарегистрирована на Солнце в четверг около 15 часов по московскому времени. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
"Событие имеет балл X9.1. Взрывы на Солнце такого уровня не наблюдались на Солнце уже более семи лет. Последний раз событие лишь немного более крупное (взрыв уровня X9.3) произошел 6 сентября 2017 года", - сказано в сообщении.
По данным ученых, вспышка произошла в центре солнечного диска, непосредственно на линии Солнце-Земля. Учитывая тот факт, что сутками ранее на Солнце уже фиксировали взрыв уровня X7.1 и последствия этого взрыва подойдут к Земле к пятнице, повторное мощное солнечное событие может увеличить продолжительность мощных магнитных бурь до 3-4 суток.
"На данный момент нет сведений о выбросе в сторону Земли крупных масс плазмы. Есть надежда, что вчерашний взрыв мог "опустошить" запасы плотного вещества в этой области Солнца, и новому взрыву просто нечего будет выбрасывать в космос. Но высока вероятность и негативных сценариев, при которых солнечная плазма придет к Земле в ночь с субботы на воскресенье", - сообщают в Лаборатории.
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