https://crimea.ria.ru/20241003/naibolee-krupnyy-vzryv-c-2017-goda-proizoshel-na-solntse---chego-zhdat-1140833517.html

Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждать

Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждать - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждать

Наиболее крупная вспышка c 2017 года зарегистрирована на Солнце в четверг около 15 часов по московскому времени. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T18:45

2024-10-03T18:45

2024-10-03T18:45

солнце

вспышки на солнце

космос

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Наиболее крупная вспышка c 2017 года зарегистрирована на Солнце в четверг около 15 часов по московскому времени. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, вспышка произошла в центре солнечного диска, непосредственно на линии Солнце-Земля. Учитывая тот факт, что сутками ранее на Солнце уже фиксировали взрыв уровня X7.1 и последствия этого взрыва подойдут к Земле к пятнице, повторное мощное солнечное событие может увеличить продолжительность мощных магнитных бурь до 3-4 суток."На данный момент нет сведений о выбросе в сторону Земли крупных масс плазмы. Есть надежда, что вчерашний взрыв мог "опустошить" запасы плотного вещества в этой области Солнца, и новому взрыву просто нечего будет выбрасывать в космос. Но высока вероятность и негативных сценариев, при которых солнечная плазма придет к Земле в ночь с субботы на воскресенье", - сообщают в Лаборатории.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриЗатяжная магнитная буря накроет Землю ночью в пятницуЛуна в короне: земляне увидят кольцеобразное затмение Солнца

https://crimea.ria.ru/20240925/maksimum-magnitnykh-bur-za-12-let-kogda-solntse-dostignet-pika-aktivnosti-1140624510.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, космос, метеозависимость, магнитные бури, земля, новости