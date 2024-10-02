https://crimea.ria.ru/20241002/moschnyy-vzryv-na-solntse---zemlyu-mogut-atakovat-potoki-plazmy-1140791127.html

Мощный взрыв произошел на Солнце - Землю могут атаковать потоки плазмы

Мощный взрыв произошел на Солнце - Землю могут атаковать потоки плазмы - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Мощный взрыв произошел на Солнце - Землю могут атаковать потоки плазмы

Вспышка высочайшего балла произошла на Солнце в ночь на 2 октября, она стала второй по мощности за последние семь лет, сообщает Лаборатория солнечной астрономии РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T09:23

2024-10-02T09:23

2024-10-02T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вспышка высочайшего балла произошла на Солнце в ночь на 2 октября, она стала второй по мощности за последние семь лет, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Уточняется, что эта вспышка - вторая по мощности в текущем семилетнем солнечном цикле, после майской этого года, когда на фоне рекордных магнитных бурь взрыв достиг уровня X8.7. По данным ученых, в результате ночного события Землю могут атаковать потоки солнечной плазмы, при это опасность сохраняется в течение пяти суток.При этом, в соответствии с прогнозом магнитных бурь, ближайшие должны произойти 11 и 13 октября. До этого - 5, 6 и 10 числа - ожидаются небольшие геомагнитные волнения.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, сообщал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

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россия, новости, магнитные бури, вспышки на солнце, общество, здоровье