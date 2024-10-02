Мощный взрыв произошел на Солнце - Землю могут атаковать потоки плазмы
Очень крупный взрыв произошел на Солнце в ночь на 2 октября
09:23 02.10.2024 (обновлено: 11:06 02.10.2024)
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вспышка высочайшего балла произошла на Солнце в ночь на 2 октября, она стала второй по мощности за последние семь лет, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
"Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01.20 по московскому времени. Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю", - сказано в сообщении.
Уточняется, что эта вспышка - вторая по мощности в текущем семилетнем солнечном цикле, после майской этого года, когда на фоне рекордных магнитных бурь взрыв достиг уровня X8.7. По данным ученых, в результате ночного события Землю могут атаковать потоки солнечной плазмы, при это опасность сохраняется в течение пяти суток.
"Поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва, который может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу, однако с момента вспышки произошло пока слишком мало времени для точного прогноза", - сообщает Лаборатория.
При этом, в соответствии с прогнозом магнитных бурь, ближайшие должны произойти 11 и 13 октября. До этого - 5, 6 и 10 числа - ожидаются небольшие геомагнитные волнения.
В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, сообщал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
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