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Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, рассказал в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T21:52
2024-09-25T21:52
2024-09-25T21:52
земля
кфу (крымский федеральный университет)
мнения
солнце
вспышки на солнце
космос
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Ученые выделяют несколько видов солнечных циклов. Из них наиболее выраженный – цикл, рассчитанный известным немецким астрономом Генрихом Швабе и названный в его честь. Продолжительность цикла Швабе – около 11 земных лет, и отсчитывается он с середины XVIII века.В 2024 году Солнце также отличается достаточно высокой активностью. Очередная магнитная буря минимального уровня G1 произошла 25 сентября и в 15:00 достигла своего пика. Мощнейшие потрясения уровня G5 были зафиксированы 16 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный штормРекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябреМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
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земля, кфу (крымский федеральный университет), мнения, солнце, вспышки на солнце, космос, магнитные бури
Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
Солнце достигнет максимальной активности за 12 лет в 2025 году