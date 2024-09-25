https://crimea.ria.ru/20240925/maksimum-magnitnykh-bur-za-12-let-kogda-solntse-dostignet-pika-aktivnosti-1140624510.html

Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, рассказал в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T21:52

2024-09-25T21:52

2024-09-25T21:52

земля

кфу (крымский федеральный университет)

мнения

солнце

вспышки на солнце

космос

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Ученые выделяют несколько видов солнечных циклов. Из них наиболее выраженный – цикл, рассчитанный известным немецким астрономом Генрихом Швабе и названный в его честь. Продолжительность цикла Швабе – около 11 земных лет, и отсчитывается он с середины XVIII века.В 2024 году Солнце также отличается достаточно высокой активностью. Очередная магнитная буря минимального уровня G1 произошла 25 сентября и в 15:00 достигла своего пика. Мощнейшие потрясения уровня G5 были зафиксированы 16 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный штормРекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябреМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, кфу (крымский федеральный университет), мнения, солнце, вспышки на солнце, космос, магнитные бури