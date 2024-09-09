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30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм - РИА Новости Крым, 09.09.2024
30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
Сразу два облака плазмы движутся к Земле и спровоцируют мощные магнитные бури 10 и 11 сентября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T19:57
2024-09-09T19:57
2024-09-09T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Сразу два облака плазмы движутся к Земле и спровоцируют мощные магнитные бури 10 и 11 сентября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Уточняется, что 9 сентября на Солнце произошел мощный выброс плазмы и вероятность лобового удара для нового облака составляет более 90%."На поступающих сейчас снимках наблюдается уже сформированное облако с размерами около 30 миллионов километров, движущееся со скоростью около 800 км/с. При таких скоростях на транзит от Солнца до Земли ему потребуется около 50 часов, то есть приход солнечных масс, предварительно, ожидается в середине дня 11 сентября", – прогнозируют специалисты.В соответствии с графиком магнитных бурь, магнитная буря уровня G2 начнется во вторник около 18 часов, а закончится к полудню среды. Следующие геомагнитные возмущения ожидаются 26 и 27 сентября. Их сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения ЗемлиШесть крупных городов уйдут под воду – роковой прогноз климатологовТреть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос
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магнитные бури, новости, космос, солнце, земля, вспышки на солнце, здоровье
30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
Два громадных облака плазмы движутся к Земле