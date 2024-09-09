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30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм - РИА Новости Крым, 09.09.2024
30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
Сразу два облака плазмы движутся к Земле и спровоцируют мощные магнитные бури 10 и 11 сентября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T19:57
2024-09-09T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Сразу два облака плазмы движутся к Земле и спровоцируют мощные магнитные бури 10 и 11 сентября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Уточняется, что 9 сентября на Солнце произошел мощный выброс плазмы и вероятность лобового удара для нового облака составляет более 90%."На поступающих сейчас снимках наблюдается уже сформированное облако с размерами около 30 миллионов километров, движущееся со скоростью около 800 км/с. При таких скоростях на транзит от Солнца до Земли ему потребуется около 50 часов, то есть приход солнечных масс, предварительно, ожидается в середине дня 11 сентября", – прогнозируют специалисты.В соответствии с графиком магнитных бурь, магнитная буря уровня G2 начнется во вторник около 18 часов, а закончится к полудню среды. Следующие геомагнитные возмущения ожидаются 26 и 27 сентября. Их сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения ЗемлиШесть крупных городов уйдут под воду – роковой прогноз климатологовТреть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос
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4.7
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магнитные бури, новости, космос, солнце, земля, вспышки на солнце, здоровье
30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм

Два громадных облака плазмы движутся к Земле

19:57 09.09.2024
 
© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Сразу два облака плазмы движутся к Земле и спровоцируют мощные магнитные бури 10 и 11 сентября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

"7 сентября произошел очень крупный выброс на видимой солнечной стороне, который, похоже, все же заденет планету краем. На вечер вторника 10 сентября по московскому времени прогнозируются бури уровня 1-2 по 5-балльной шкале. Есть умеренные вероятности на полярные сияния в европейской части страны", – сказано на сайте Лабоартории.

Уточняется, что 9 сентября на Солнце произошел мощный выброс плазмы и вероятность лобового удара для нового облака составляет более 90%.
"На поступающих сейчас снимках наблюдается уже сформированное облако с размерами около 30 миллионов километров, движущееся со скоростью около 800 км/с. При таких скоростях на транзит от Солнца до Земли ему потребуется около 50 часов, то есть приход солнечных масс, предварительно, ожидается в середине дня 11 сентября", – прогнозируют специалисты.
В соответствии с графиком магнитных бурь, магнитная буря уровня G2 начнется во вторник около 18 часов, а закончится к полудню среды. Следующие геомагнитные возмущения ожидаются 26 и 27 сентября. Их сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации.
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