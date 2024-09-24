Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара
Новая магнитная буря накроет Землю 25 сентября - ученые
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Выброс солнечного вещества из активной области
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В среду Землю накроет очередная магнитная буря, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, в полдень 25 сентября солнечная энергия вызовет на Земле небольшое геомагнитное волнение, мощность которого в течение следующих нескольких часов будет расти, и к 15 часам достигнет значений магнитной бури уровня G1. Уже в 18 часам буря утихнет.
Слабое магнитосферное волнение повторится на следующий день - 26 сентября - в промежутке между 4 и 6 часами утра. Далее геомагнитный фон будет повышен 5, 6 и 10 октября, а 11 и 12 числа ученые снова прогнозируют магнитные штормы.
По данным ученых, уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в 21 веке, что провоцирует масштабные вспышки на Солнце и мощные магнитные бури.
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