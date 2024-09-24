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Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара
Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара
В среду Землю накроет очередная магнитная буря, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В среду Землю накроет очередная магнитная буря, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Слабое магнитосферное волнение повторится на следующий день - 26 сентября - в промежутке между 4 и 6 часами утра. Далее геомагнитный фон будет повышен 5, 6 и 10 октября, а 11 и 12 числа ученые снова прогнозируют магнитные штормы.По данным ученых, уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в 21 веке, что провоцирует масштабные вспышки на Солнце и мощные магнитные бури.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опаснойПочему не стоит бояться магнитных бурьУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
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магнитные бури, природа, стихия, солнце, земля, космос, здоровье, новости
Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара

Новая магнитная буря накроет Землю 25 сентября - ученые

09:40 24.09.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Выброс солнечного вещества из активной области
Выброс солнечного вещества из активной области
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В среду Землю накроет очередная магнитная буря, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, в полдень 25 сентября солнечная энергия вызовет на Земле небольшое геомагнитное волнение, мощность которого в течение следующих нескольких часов будет расти, и к 15 часам достигнет значений магнитной бури уровня G1. Уже в 18 часам буря утихнет.
Слабое магнитосферное волнение повторится на следующий день - 26 сентября - в промежутке между 4 и 6 часами утра. Далее геомагнитный фон будет повышен 5, 6 и 10 октября, а 11 и 12 числа ученые снова прогнозируют магнитные штормы.
По данным ученых, уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в 21 веке, что провоцирует масштабные вспышки на Солнце и мощные магнитные бури.
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