https://crimea.ria.ru/20240924/novaya-magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu---kogda-zhdat-udara-1140565237.html

Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара

Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара

В среду Землю накроет очередная магнитная буря, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T09:40

2024-09-24T09:40

2024-09-24T09:40

магнитные бури

природа

стихия

солнце

земля

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здоровье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В среду Землю накроет очередная магнитная буря, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Слабое магнитосферное волнение повторится на следующий день - 26 сентября - в промежутке между 4 и 6 часами утра. Далее геомагнитный фон будет повышен 5, 6 и 10 октября, а 11 и 12 числа ученые снова прогнозируют магнитные штормы.По данным ученых, уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в 21 веке, что провоцирует масштабные вспышки на Солнце и мощные магнитные бури.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опаснойПочему не стоит бояться магнитных бурьУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека

космос

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, природа, стихия, солнце, земля, космос, здоровье, новости