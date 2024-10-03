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Затяжная магнитная буря накроет Землю ночью в пятницу - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Затяжная магнитная буря накроет Землю ночью в пятницу
Затяжная магнитная буря накроет Землю ночью в пятницу - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Затяжная магнитная буря накроет Землю ночью в пятницу
В ближайшие три дня на Землю обрушится сильная магнитная буря уровня G3. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T08:04
2024-10-03T08:53
здоровье
магнитные бури
новости
космос
институт солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие три дня на Землю обрушится сильная магнитная буря уровня G3. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Согласно графику, опубликованному на официальном сайте института, в четверг, 3 октября, вероятность магнитной бури будет достигать 40%, а вероятность магнитного шторма – 20%.В ночь на пятницу, 4 октября, магнитная буря начнет усиливаться, и к утру пятницы достигнет уровня G3, при этом вероятность сильного магнитного шторма возрастет до 30%.В субботу, 5 октября, достигнув уровня G3, магнитная буря постепенно начнет стихать. При этом вероятность сильного магнитного шторма увеличится до 40%, отмечают специалисты.В ночь на 2 октября на Солнце произошла вспышка высочайшего балла, которая стала второй по мощности за последние семь лет.Ранее о том, что больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского, доктор наук Алим Мазинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриК Земле летит астероид – станет ли он второй Луной
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здоровье, магнитные бури, новости, космос, институт солнечно-земной физики
Затяжная магнитная буря накроет Землю ночью в пятницу

Затяжная магнитная буря накроет Землю в ночь на 4 октября и прекратится к 6 октября

08:04 03.10.2024 (обновлено: 08:53 03.10.2024)
 
© Фото: ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy SchmidtКосмос
Космос
© Фото: ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие три дня на Землю обрушится сильная магнитная буря уровня G3. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Согласно графику, опубликованному на официальном сайте института, в четверг, 3 октября, вероятность магнитной бури будет достигать 40%, а вероятность магнитного шторма – 20%.
В ночь на пятницу, 4 октября, магнитная буря начнет усиливаться, и к утру пятницы достигнет уровня G3, при этом вероятность сильного магнитного шторма возрастет до 30%.
В субботу, 5 октября, достигнув уровня G3, магнитная буря постепенно начнет стихать. При этом вероятность сильного магнитного шторма увеличится до 40%, отмечают специалисты.
В ночь на 2 октября на Солнце произошла вспышка высочайшего балла, которая стала второй по мощности за последние семь лет.
Ранее о том, что больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского, доктор наук Алим Мазинов.
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