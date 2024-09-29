https://crimea.ria.ru/20240929/k-zemle-letit-asteroid--stanet-li-on-vtoroy-lunoy-1140726195.html

К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной

К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной - РИА Новости Крым, 29.09.2024

К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной

В сети интернет появилась информация, что у Земли на два месяца появится так называемая "вторая Луна". Якобы астероид, летящий к нашей планете, притянутый... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T20:32

2024-09-29T20:32

2024-09-29T20:32

космос

эксклюзивы риа новости крым

земля

луна

астероид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/43/1114214357_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_0f020b6b0d5e3767c965237761a309dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В сети интернет появилась информация, что у Земли на два месяца появится так называемая "вторая Луна". Якобы астероид, летящий к нашей планете, притянутый гравитационным полем, будет вращаться вокруг Земли почти два месяца – с 29 сентября по 25 ноября.Заведующий лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Юрий Цап в комментарии РИА Новости Крым объяснил, что этот астероид не станет "второй Луной", поскольку он сравнительно маленького размера и пролетит на расстоянии больше одного миллиона километров от нашей планеты. По его словам, траектория полета астероида будет напоминать подкову, он пролетит и полетит дальше."И пролетит он на расстоянии больше одного миллиона километров, тогда как среднее расстояние от Земли до Луны порядка 380 тысяч километров, а размером этот астероид всего 10 метров. Мы его не увидим даже в бинокль, не то что невооруженным глазом. Так что "второй Луной" он никак не станет", – сказал ученый.Для сравнения, Челябинский метеорит, который упал на Землю зимой 2013 года, был размером около 20-30 метров, добавил Юрий Цап.Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что с 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. А метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября. Максимума активности он достигнет 21 октября. В эту ночь ожидается до 20 метеоров в час. Поток рожден шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея.В период Суперлуния некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу или наоборот – ощутить эйфорию, рассказал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеруАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, земля, луна, астероид