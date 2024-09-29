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К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной
К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной - РИА Новости Крым, 29.09.2024
К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной
В сети интернет появилась информация, что у Земли на два месяца появится так называемая "вторая Луна". Якобы астероид, летящий к нашей планете, притянутый... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T20:32
2024-09-29T20:32
2024-09-29T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В сети интернет появилась информация, что у Земли на два месяца появится так называемая "вторая Луна". Якобы астероид, летящий к нашей планете, притянутый гравитационным полем, будет вращаться вокруг Земли почти два месяца – с 29 сентября по 25 ноября.Заведующий лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Юрий Цап в комментарии РИА Новости Крым объяснил, что этот астероид не станет "второй Луной", поскольку он сравнительно маленького размера и пролетит на расстоянии больше одного миллиона километров от нашей планеты. По его словам, траектория полета астероида будет напоминать подкову, он пролетит и полетит дальше."И пролетит он на расстоянии больше одного миллиона километров, тогда как среднее расстояние от Земли до Луны порядка 380 тысяч километров, а размером этот астероид всего 10 метров. Мы его не увидим даже в бинокль, не то что невооруженным глазом. Так что "второй Луной" он никак не станет", – сказал ученый.Для сравнения, Челябинский метеорит, который упал на Землю зимой 2013 года, был размером около 20-30 метров, добавил Юрий Цап.Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что с 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. А метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября. Максимума активности он достигнет 21 октября. В эту ночь ожидается до 20 метеоров в час. Поток рожден шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея.В период Суперлуния некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу или наоборот – ощутить эйфорию, рассказал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеруАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды
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космос, земля, луна, астероид
К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной
Астероид летит к Земле – астроном опроверг информацию о "второй Луне"
СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В сети интернет появилась информация, что у Земли на два месяца появится так называемая "вторая Луна". Якобы астероид, летящий к нашей планете, притянутый гравитационным полем, будет вращаться вокруг Земли почти два месяца – с 29 сентября по 25 ноября.
Заведующий лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Юрий Цап в комментарии РИА Новости Крым
объяснил, что этот астероид не станет "второй Луной", поскольку он сравнительно маленького размера и пролетит на расстоянии больше одного миллиона километров от нашей планеты.
"Если бы астероид пролетал близко между Луной и Землей, то это стало бы настоящей сенсацией! Этот астероид не будет вращаться вокруг Земли. Он просто изменит свою траекторию под действием силы гравитации", – сказал сотрудник обсерватории.
По его словам, траектория полета астероида будет напоминать подкову, он пролетит и полетит дальше.
"И пролетит он на расстоянии больше одного миллиона километров, тогда как среднее расстояние от Земли до Луны порядка 380 тысяч километров, а размером этот астероид всего 10 метров. Мы его не увидим даже в бинокль, не то что невооруженным глазом. Так что "второй Луной" он никак не станет", – сказал ученый.
Для сравнения, Челябинский метеорит, который упал на Землю зимой 2013 года, был размером около 20-30 метров, добавил Юрий Цап.
Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили
, что с 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. А метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября. Максимума активности он достигнет 21 октября. В эту ночь ожидается до 20 метеоров в час. Поток рожден шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея.
В период Суперлуния некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу
или наоборот – ощутить эйфорию, рассказал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
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