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Комета и два звездопада – яркие небесные явления октября

Комета и два звездопада – яркие небесные явления октября - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Комета и два звездопада – яркие небесные явления октября

Яркая комета Цзыцзиньшань и два мощных метеорных потока украсят октябрьское небо над Крымом, а в середине второго осеннего месяца максимально близко к Земле... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T07:38

2024-09-27T07:38

2024-09-27T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Яркая комета Цзыцзиньшань и два мощных метеорных потока украсят октябрьское небо над Крымом, а в середине второго осеннего месяца максимально близко к Земле приблизится Луна. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.Цзыцзиньшань и СуперлуниеПо данным ученых, россияне, и в частности жители Крыма, смогут наблюдать комету на вечернем небе с 12 октября. Она будет видна невооруженным глазом по вечерам - с 18:30, над западной частью горизонта в течение нескольких дней, между яркими звездами Спика и Арктур.Спустя всего пять ночей - 17 числа - россияне смогут наблюдать самую большую Луну 2024 года.Дракониды и ОрионидыС 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час, вероятны всплески до 400 метеоров - отличить их можно по красноватому оттенку, смотреть следует на северо-западную часть горизонта.Метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября. Максимума активности он достигнет 21 октября. В эту ночь ожидается до 20 метеоров в час. Поток рожден шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея.В этот период Суперлуния некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу или наоборот – ощутить эйфорию, сообщал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, популяризатор науки Сергей Назаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеруАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, космос, луна, суперлуние, астрономия, общество, московский планетарий