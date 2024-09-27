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Комета и два звездопада – яркие небесные явления октября
Комета и два звездопада – яркие небесные явления октября - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Комета и два звездопада – яркие небесные явления октября
Яркая комета Цзыцзиньшань и два мощных метеорных потока украсят октябрьское небо над Крымом, а в середине второго осеннего месяца максимально близко к Земле... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T07:38
2024-09-27T07:38
2024-09-27T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Яркая комета Цзыцзиньшань и два мощных метеорных потока украсят октябрьское небо над Крымом, а в середине второго осеннего месяца максимально близко к Земле приблизится Луна. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.Цзыцзиньшань и СуперлуниеПо данным ученых, россияне, и в частности жители Крыма, смогут наблюдать комету на вечернем небе с 12 октября. Она будет видна невооруженным глазом по вечерам - с 18:30, над западной частью горизонта в течение нескольких дней, между яркими звездами Спика и Арктур.Спустя всего пять ночей - 17 числа - россияне смогут наблюдать самую большую Луну 2024 года.Дракониды и ОрионидыС 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час, вероятны всплески до 400 метеоров - отличить их можно по красноватому оттенку, смотреть следует на северо-западную часть горизонта.Метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября. Максимума активности он достигнет 21 октября. В эту ночь ожидается до 20 метеоров в час. Поток рожден шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея.В этот период Суперлуния некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу или наоборот – ощутить эйфорию, сообщал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, популяризатор науки Сергей Назаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеруАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды
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Комета и два звездопада – яркие небесные явления октября
В октябре в небе над Крымом можно будет увидеть яркую комету и два звездопада
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Яркая комета Цзыцзиньшань и два мощных метеорных потока украсят октябрьское небо над Крымом, а в середине второго осеннего месяца максимально близко к Земле приблизится Луна. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
Цзыцзиньшань и Суперлуние
"Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) 12 октября окажется в перигее, пройдя на минимальном расстоянии от Земли - около 70 млн километров. Пока прогнозы астрономов говорят о том, что комета будет достаточно яркой, чтобы быть видимой невооруженным глазом в Северном полушарии", - сказано в сообщении.
По данным ученых, россияне, и в частности жители Крыма, смогут наблюдать комету на вечернем небе с 12 октября. Она будет видна невооруженным глазом по вечерам - с 18:30, над западной частью горизонта в течение нескольких дней, между яркими звездами Спика и Арктур.
Спустя всего пять ночей - 17 числа - россияне смогут наблюдать самую большую Луну 2024 года.
"17 октября в 03.47 по московскому времени Луна окажется в перигее своей орбиты, на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году - в 357 172 км. Это явление называется Суперлуние", - поясняют астрономы.
Дракониды и Ориониды
С 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час, вероятны всплески до 400 метеоров - отличить их можно по красноватому оттенку, смотреть следует на северо-западную часть горизонта.
"Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Радиант – точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Лучшее время увидеть Дракониды - вечер 8 и ночь на 9 октября", - рекомендуют ученые.
Метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября. Максимума активности он достигнет 21 октября. В эту ночь ожидается до 20 метеоров в час. Поток рожден шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея.
В этот период Суперлуния некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу
или наоборот – ощутить эйфорию, сообщал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, популяризатор науки Сергей Назаров.
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