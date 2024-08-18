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Голубая Луна всему виной – отразится ли на здоровье Суперлуние 20 августа

Голубая Луна всему виной – отразится ли на здоровье Суперлуние 20 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Голубая Луна всему виной – отразится ли на здоровье Суперлуние 20 августа

В ночь с 19 на 20 августа можно будет наблюдать яркую и зрелищную Луну, которая станет на несколько процентов больше и ярче из-за наиболее близкого совпадения... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T19:37

2024-08-18T19:37

2024-08-18T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ночь с 19 на 20 августа можно будет наблюдать яркую и зрелищную Луну, которая станет на несколько процентов больше и ярче из-за наиболее близкого совпадения фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны. Такое явление называется Суперлунием. В этот период некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу или наоборот – ощутить эйфорию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, популяризатор науки Сергей Назаров.По его словам, это не самое редкое явление и в этом нет ничего удивительного.При этом, каждую вторую полную Луну в месяце по-английски называют "Blue Moon", то есть "голубая Луна". Но, по словам ученого, это чисто художественный термин, метафора, которая никак не связана с цветом спутника Земли.Тем не менее, в это время Луна будет большой и полной – явление красивое и для метеозависимых людей не опасное. Такое совпадение астрономических событий никак особенно не скажется на их самочувствии, отметил астрофизик."Последние исследования показывают, что здесь, скорее, имеют место психофизиологические эффекты – те, что родом из древности, когда человек не был защищен от внешней среды. Соответственно, если ночью древнему человеку было светло, то у него возникал страх, что его заметит хищник, что он увидит ночного хищника. Так было миллионы лет. И в процессе эволюции выработался такой эффект, что некоторые люди реагируют на полнолуние: у них может развиться тревожность. Или же наоборот – эйфория появляется", – выразил мнение Назаров.При этом, как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), магнитные бури могут пронестись над землей 25 и 26 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеруВпервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на ЗемлюПочему не стоит бояться магнитных бурь

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природа, луна, суперлуние, космос, новости, здоровье