https://crimea.ria.ru/20230830/golubaya-luna-samoe-yarkoe-superlunie-goda---gde-i-kogda-nablyudat-1131041707.html

"Голубая" Луна: самое яркое Суперлуние года - где и когда наблюдать

"Голубая" Луна: самое яркое Суперлуние года - где и когда наблюдать - РИА Новости Крым, 30.08.2023

"Голубая" Луна: самое яркое Суперлуние года - где и когда наблюдать

В ночь на 31 августа земляне смогут наблюдать "голубую" Суперлуну - самую большую полную Луну 2023 года. Подробнее о явлении в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T20:22

2023-08-30T20:22

2023-08-30T21:18

луна

радио "спутник в крыму"

космос

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Крымский астрофизик Сергей Назаров: Суперлуние увидят жители целого полушария Крымский астрофизик Сергей Назаров: Суперлуние увидят жители целого полушария audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 31 августа земляне смогут наблюдать "голубую" Суперлуну - самую большую полную Луну 2023 года. Подробнее о явлении в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.Суперлуние-2023"Суперлуние бывает несколько раз в год и физически это явление представляет собой совпадение полнолуния и перигея - момента, когда Луна ближе всего подходит к Земле по своей эллиптической орбите. Это не самое редкое явление, оно бывает регулярно", - объяснил Назаров.Тем не менее, в это время Луна будет большой и полной - явление красивое, наблюдать его смогут жители всего полушария. При этом разницы, откуда смотреть, нет: Суперлуна будет одинаково видна как в городе, так и вдали от городских огней. Это хорошо для рядовых наблюдателей, но плохо для ученых.Луна голубой не бываетГрядущее полнолуние - второе в августе. Каждую ворую полную Луну в месяце по-английски называют Blue Moon — Голубая Луна. Как поясняет ученый, название метафорично и никак не связано с цветом земного спутника."Когда Луна находится низко над горизонтом, ее свет проходит через слои атмосферы и пылинки поглощают голубую часть спектра, оставляя только красный. Поэтому, чем ближе Земля к горизонту и чем больше пыли в атмосфере, тем она более красная. Насчет голубой - такого не бывает", - объяснил Назаров.Он подчеркивает: вообще изменение цвета Луны видно только в земной атмосфере. На самом деле спутник Земли всегда одинаковый.Смотрите в небоПо словам астрофизика, кроме Суперлуния до конца года земляне смогут наблюдать еще ряд красивых небесных явлений. Например, новую комету C/2023 P1 (Nishimura) , которую 11 августа открыл японский астроном Хидео Нишимура.Он подчеркивает, что в целом городская засветка явление вредное, влияющее негативно не только на наблюдение за астрономическими объектами, но и на биоритмы животных. Однако жителям Крыма повезло: из-за большой площади горных массивов и заповедников безоблачное ночное небо над Крымом хорошо просматривается в любое время года.Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — произойдет 31 августа 2023 года. На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа, в 18:52 по московскому времени, а фазу полнолуния примет в 04:37 по Москве 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Под светом "голубой Луны": над Москвой наблюдали уникальное природное явлениеИндия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе ЛуныЦель России - Лунная база: почему лунную миссию нужно продолжать

https://crimea.ria.ru/20230808/k-zemle-letit-potentsialno-opasnyy-asteroid-1130611142.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос, сергей назаров, астрономия, крым, новости, общество, суперлуние