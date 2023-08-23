https://crimea.ria.ru/20230823/tsel-rossii---lunnaya-baza-pochemu-lunnuyu-missiyu-nuzhno-prodolzhat-1130879082.html

Цель России - Лунная база: почему лунную миссию нужно продолжать

Цель России - Лунная база: почему лунную миссию нужно продолжать - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Цель России - Лунная база: почему лунную миссию нужно продолжать

Исход миссии "Луна-25" не должен привести к закрытию этой космической программы. Необходимо тщательно проработать причину аварии, внести коррективы и смело... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T12:15

2023-08-23T12:15

2023-08-23T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Исход миссии "Луна-25" не должен привести к закрытию этой космической программы. Необходимо тщательно проработать причину аварии, внести коррективы и смело работать дальше. Такое мнение на площадке форума "Таврида-АРТ" озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" космонавт-испытатель Андрей Бабкин.Предыдущий аппарат "Луна-24" запускался еще при СССР в 1976 году. И за это время сменилась не только страна и технологии, но и поколения. Распалась кооперация, которая тогда существовала и готовила все космические программы, пояснил собеседник.Выбор места не случаен – там были обнаружены признаки наличия воды в кратерах. Обустройство лунной станции возле источника этого ценного ресурса в будущем позволило бы снизить стоимость ее логистического обеспечения.При всей привлекательности данный район считается сложным не только из-за рельефа. Как пояснил космонавт, даже при существующем уровне компьютерных технологий задача усложняется наличием радиоактивного сопровождения. Сложно предугадать, как будет работать связанная с компьютерным обеспечением станции составляющая.Тем не менее, возникающие на пути сложности и неудачи не должны становиться причиной остановки программы. Как выяснилось, "Роскосмос" обладает целой линейкой таких аппаратов."Поэтому часть задач с этого проекта ("Луна-25") надо будет перенести на другие. Тщательно проработать причины, что сейчас и делается, которые привели к такому результату. Внести коррективы и смело продолжать дальше", – резюмировал Бабкин.Полное интервью с космонавтом-испытателем Андреем Бабкиным о том, какие возможности сейчас открывает космос, как стать участником отряда космонавтов и возможном времени отправки новой миссии к Луне читайте на сайте РИА Новости Крым.Ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный" в ночь на 11 августа. Впервые в современной истории России подобный аппарат отправился к южному полюсу Луны, чтобы определить, есть ли там вода.Однако 19 августа "Роскосмос" сообщил, что при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему разбилась "Луна-25""Луна-25": получены первые научные результаты с приборовПолет на Луну: впервые в современной истории России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, крым, космос, новости крыма, андрей бабкин, арт-кластер "таврида", роскосмос, мнения, россия, наука и технологии