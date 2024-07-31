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Очередной космический удар – к Земле идет новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Очередной космический удар – к Земле идет новая магнитная буря
Очередной космический удар – к Земле идет новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Очередной космический удар – к Земле идет новая магнитная буря
Очередная мощная магнитная буря накроет Землю 1 августа. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-31T06:41
2024-07-30T22:51
магнитные бури
солнце
вспышки на солнце
метеозависимость
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Очередная мощная магнитная буря накроет Землю 1 августа. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, магнитная буря уровня G2 ожидается в четверг с полудня до 18 часов вечера. При этом не исключено геомагнитное возмущение более высокого класса - с вероятностью в 35% оно может достигать штормовых значений.Далее до 24 августа включительно, по расчетам Лаборатории, магнитосфера будет оставаться спокойной. Следующие магнитные бури могут пронестись над землей 25 и 26 августа. Дальнейших прогнозов ученые пока не дают.Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) накануне прогнозировали магнитные бури, которые начались вечером 29 июля и продлятся до 15.00 среды, 31 числа. Сообщалось, что сначала буря будет слабой - класса G1, но потом усилится до высокого класса G3. В лаборатории увеличение числа магнитных бурь связывают с 11-летними периодами активности Солнца, последний из которых происходит прямо сейчас и оказался неожиданно мощным. При этом в лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека не велико и "сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров".При этом медики не исключают негативного влияния магнитных бурь на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако считают, что в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаПрофессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность
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магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, метеозависимость, космос
Очередной космический удар – к Земле идет новая магнитная буря

Очередная магнитная буря пронесется над Землей 1 августа - ученые

06:41 31.07.2024
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Очередная мощная магнитная буря накроет Землю 1 августа. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, магнитная буря уровня G2 ожидается в четверг с полудня до 18 часов вечера. При этом не исключено геомагнитное возмущение более высокого класса - с вероятностью в 35% оно может достигать штормовых значений.
Далее до 24 августа включительно, по расчетам Лаборатории, магнитосфера будет оставаться спокойной. Следующие магнитные бури могут пронестись над землей 25 и 26 августа. Дальнейших прогнозов ученые пока не дают.
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) накануне прогнозировали магнитные бури, которые начались вечером 29 июля и продлятся до 15.00 среды, 31 числа. Сообщалось, что сначала буря будет слабой - класса G1, но потом усилится до высокого класса G3. В лаборатории увеличение числа магнитных бурь связывают с 11-летними периодами активности Солнца, последний из которых происходит прямо сейчас и оказался неожиданно мощным. При этом в лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека не велико и "сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров".
При этом медики не исключают негативного влияния магнитных бурь на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако считают, что в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
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Магнитные буриСолнцеВспышки на СолнцеМетеозависимостькосмос
 
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