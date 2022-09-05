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Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность
Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность
Главный симптом метеочувствительности - головная боль, с таким состоянием чаще сталкиваются женщины. Об этом в эфире "МИР 24" рассказал доктор медицинских наук, РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T07:03
2022-09-05T07:03
2022-09-05T07:03
здоровье
погода
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Главный симптом метеочувствительности - головная боль, с таким состоянием чаще сталкиваются женщины. Об этом в эфире "МИР 24" рассказал доктор медицинских наук, профессор Василий Власов.По его словам, в целом причины возникновения метеочувствительности и само это явление изучены мало, однако основные симптомы все же выделены: к ним причисляют головную боль без перепадов артериального давления, нарушенное сердцебиение, приливы жара или внезапный озноб, а также необоснованное чувство тревоги."Эти реакции носят не механический характер. Это связано с погодными явлениями, которые люди плохо переносят. Например, после солнечных дней неприятно оказаться под дождем, и это вызывает у людей, прежде всего, эмоциональные, психофизиологические реакции", – пояснил доктор.Ранее профессор кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Владимир Павленко рассказал, почему не стоит боятся магнитных бурь.
https://crimea.ria.ru/20220725/arterialnaya-gipertoniya-komu-i-kogda-nachinat-kontrolirovat-davlenie-1123952984.html
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здоровье, погода, общество
Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность
Профессор Власов перечислил признаки метеочувствительности
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым.
Главный симптом метеочувствительности - головная боль, с таким состоянием чаще сталкиваются женщины. Об этом в эфире "МИР 24"
рассказал доктор медицинских наук, профессор Василий Власов.
По его словам, в целом причины возникновения метеочувствительности и само это явление изучены мало, однако основные симптомы все же выделены: к ним причисляют головную боль без перепадов артериального давления, нарушенное сердцебиение, приливы жара или внезапный озноб, а также необоснованное чувство тревоги.
При этом чаще всего изменения погоды ощущают на себе женщины старшего возраста, хотя такие проявления иногда могут наблюдаться и у молодых девушек, и у мужчин. Больше ею страдают городские жители. Доктор подчеркивает, что главная особенность состояния - в высокой субъективности: для каждого метеозависимого человека ощущения могут быть своими, при этом с точки зрения медицины человек может быть абсолютно здоров. По мнению Власова, главная причина такого состояния лежит в области психофизики.
"Эти реакции носят не механический характер. Это связано с погодными явлениями, которые люди плохо переносят. Например, после солнечных дней неприятно оказаться под дождем, и это вызывает у людей, прежде всего, эмоциональные, психофизиологические реакции", – пояснил доктор.
Ранее профессор кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Владимир Павленко рассказал, почему не стоит боятся магнитных бурь.