https://crimea.ria.ru/20220905/professor-meditsiny-nauchil-raspoznavat-nastoyaschuyu-meteochuvstvitelnost-1124370283.html

Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность

Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность

Главный симптом метеочувствительности - головная боль, с таким состоянием чаще сталкиваются женщины. Об этом в эфире "МИР 24" рассказал доктор медицинских наук, РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T07:03

2022-09-05T07:03

2022-09-05T07:03

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Главный симптом метеочувствительности - головная боль, с таким состоянием чаще сталкиваются женщины. Об этом в эфире "МИР 24" рассказал доктор медицинских наук, профессор Василий Власов.По его словам, в целом причины возникновения метеочувствительности и само это явление изучены мало, однако основные симптомы все же выделены: к ним причисляют головную боль без перепадов артериального давления, нарушенное сердцебиение, приливы жара или внезапный озноб, а также необоснованное чувство тревоги."Эти реакции носят не механический характер. Это связано с погодными явлениями, которые люди плохо переносят. Например, после солнечных дней неприятно оказаться под дождем, и это вызывает у людей, прежде всего, эмоциональные, психофизиологические реакции", – пояснил доктор.Ранее профессор кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Владимир Павленко рассказал, почему не стоит боятся магнитных бурь.

https://crimea.ria.ru/20220725/arterialnaya-gipertoniya-komu-i-kogda-nachinat-kontrolirovat-davlenie-1123952984.html

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