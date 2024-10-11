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В Крыму зажглось полярное сияние – когда повторится свечение

В Крыму зажглось полярное сияние – когда повторится свечение - РИА Новости Крым, 11.10.2024

В Крыму зажглось полярное сияние – когда повторится свечение

Из-за высокой активности Солнца над Крымом в ночь на 11 октября зафиксировали полярное сияние. Как сообщил РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T13:25

2024-10-11T13:25

2024-10-11T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Из-за высокой активности Солнца над Крымом в ночь на 11 октября зафиксировали полярное сияние. Как сообщил РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, в ближайшее время свечения могут повториться еще неоднократно.На данный момент, по словам ученого, значение индекса стало уменьшаться и снизилось до 5 баллов. Это говорит о спаде возмущения, которое принесла солнечная вспышка."Но это только по данному событию. Сейчас Служба Солнца Крымской астрофизической обсерватории регистрирует максимум солнечной активности, который будет продолжаться еще в течение следующего года. В это время количество вспышек на Солнце будет большим, и оно будет вызывать новые полярные свечения", - обещает доктор наук.Он отмечает, что самый мощный зарегистрированный взрыв на Солнце произошел в 1859 году - тогда сияние были виды даже на экваторе. В этой связи такое явление в Крыму не является уникальным, хотя и случается очень редко. При высоких индексах активности полярные свечения можно увидеть не только сквозь объектив камер, но и невооруженным глазом.В Крыму полярное сияние уже наблюдалось в ночь с 10 на 11 мая, оно было рекордным по мощности и яркости. Это природное явление также объяснялось целой серией взрывов на Солнце, обращенных в сторону Земли. Мощная магнитная буря из-за очередной вспышки на Солнце началась в четверг и продолжает бушевать на Земле прямо сейчас. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитные возмущения продолжаться до 12 октября включительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму можно будет увидеть еще более мощное полярное сияниеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, полярное сияние, солнце, астрономия, вспышки на солнце, общество, космос, новости крыма, наука в крыму: открытия и изобретения