https://crimea.ria.ru/20241010/moschnaya-magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu--1140977444.html

Мощная магнитная буря накроет Землю

Мощная магнитная буря накроет Землю - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Мощная магнитная буря накроет Землю

В четверг возмущения геомагнитного поля Земли достигнут уровня очень сильной магнитной бури класса G4. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T10:03

2024-10-10T10:03

2024-10-10T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В четверг возмущения геомагнитного поля Земли достигнут уровня очень сильной магнитной бури класса G4. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Тем не менее, магнитная буря продолжится и 11, и 12 октября, но уже с меньшей интенсивностью.Ранее сообщалось, что во вторник утром возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня сильной магнитной бури класса G3, и это случилось вопреки прогнозам. На следующий день, в среду, 9 октября, на Землю снова надвинулась мощная магнитная буря после сильного выброса плазмы на Солнце.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатория солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждатьМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, стихия, природа, в мире, земля, новости, здоровье