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Мощная магнитная буря накроет Землю - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Мощная магнитная буря накроет Землю
Мощная магнитная буря накроет Землю - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Мощная магнитная буря накроет Землю
В четверг возмущения геомагнитного поля Земли достигнут уровня очень сильной магнитной бури класса G4. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T10:03
2024-10-10T10:55
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В четверг возмущения геомагнитного поля Земли достигнут уровня очень сильной магнитной бури класса G4. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Тем не менее, магнитная буря продолжится и 11, и 12 октября, но уже с меньшей интенсивностью.Ранее сообщалось, что во вторник утром возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня сильной магнитной бури класса G3, и это случилось вопреки прогнозам. На следующий день, в среду, 9 октября, на Землю снова надвинулась мощная магнитная буря после сильного выброса плазмы на Солнце.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатория солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждатьМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, стихия, природа, в мире, земля, новости, здоровье
Мощная магнитная буря накроет Землю

Магнитная буря класса G4 обрушится на Землю в четверг

10:03 10.10.2024 (обновлено: 10:55 10.10.2024)
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В четверг возмущения геомагнитного поля Земли достигнут уровня очень сильной магнитной бури класса G4. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Так, согласно прогнозам, начиная с полудня возмущение геомагнитного поля нашей планеты начнет нарастать, к 18 часам по московскому времени достигнет уровня G4 и будет сохраняться до 12 часов пятницы. После этого геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря соответственно).
Тем не менее, магнитная буря продолжится и 11, и 12 октября, но уже с меньшей интенсивностью.
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиМагнитные бури 10-12 октября
Магнитные бури 10-12 октября
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
Магнитные бури 10-12 октября
Ранее сообщалось, что во вторник утром возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня сильной магнитной бури класса G3, и это случилось вопреки прогнозам. На следующий день, в среду, 9 октября, на Землю снова надвинулась мощная магнитная буря после сильного выброса плазмы на Солнце.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатория солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.
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