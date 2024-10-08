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Очередная мощная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Очередная мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Очередная мощная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Очередная мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Во вторник утром возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня сильной магнитной бури класса G3, и это случилось вопреки прогнозам. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T09:09
2024-10-08T09:09
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Во вторник утром возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня сильной магнитной бури класса G3, и это случилось вопреки прогнозам. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, согласно прогнозам, во вторник в первой половине дня возмущения в геомагнитном поле ослабеют, магнитная буря станет едва заметной, а после полудня и вовсе прекратится."Как поведет себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно, но мы будет опираться на научные прогнозы, и предположим, что сильная магнитная буря будет непродолжительной, и в ближайшие часы начнет ослабевать, а затем прекратится", - спрогнозировал он, отметив, что к вечеру геомагнитное поле станет неустойчивым.В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) также отмечают спад геомагнитных возмущений после полудня вторника. В ближайшие два дня, по данным ученых, магнитных штормов не ожидается.Накануне сообщалось, что на землю обрушилась очередная магнитная буря уровня G1. Также мощная магнитная буря уровня G3, начало которой ранее прогнозировали на пятницу, затянулась до утра понедельника.Далее, по прогнозу астрономов, относительно небольшие магнитные бури уровня G1 могут произойти 11, 12 и 22 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияНад Крымом пролетит комета ярче Венеры
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магнитные бури, космос, земля, солнце, вспышки на солнце, погода, стихия, новости, метеозависимость
Очередная мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Сильная магнитная буря класса G3 обрушилась на Землю во вторник

09:09 08.10.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Картина магнитных полей на Солнце
Картина магнитных полей на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Во вторник утром возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня сильной магнитной бури класса G3, и это случилось вопреки прогнозам. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В ранние утренние часы наступившего вторника, после 5 часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. И произошло это вновь вопреки прогнозам", - написал эксперт в своем Telegram-канале.
По его словам, согласно прогнозам, во вторник в первой половине дня возмущения в геомагнитном поле ослабеют, магнитная буря станет едва заметной, а после полудня и вовсе прекратится.
"Как поведет себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно, но мы будет опираться на научные прогнозы, и предположим, что сильная магнитная буря будет непродолжительной, и в ближайшие часы начнет ослабевать, а затем прекратится", - спрогнозировал он, отметив, что к вечеру геомагнитное поле станет неустойчивым.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) также отмечают спад геомагнитных возмущений после полудня вторника. В ближайшие два дня, по данным ученых, магнитных штормов не ожидается.
Накануне сообщалось, что на землю обрушилась очередная магнитная буря уровня G1. Также мощная магнитная буря уровня G3, начало которой ранее прогнозировали на пятницу, затянулась до утра понедельника.
Далее, по прогнозу астрономов, относительно небольшие магнитные бури уровня G1 могут произойти 11, 12 и 22 октября.
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