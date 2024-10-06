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Над Крымом пролетит комета ярче Венеры

Над Крымом пролетит комета ярче Венеры - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Над Крымом пролетит комета ярче Венеры

В середине октября в небе над Крымом пролетит яркая комета Цзыцзиньшань, которая будет ярче Венеры и которую можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T20:38

2024-10-06T20:38

2024-10-06T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ 7 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В середине октября в небе над Крымом пролетит яркая комета Цзыцзиньшань, которая будет ярче Венеры и которую можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Юрий Цап.По его словам, появляются такие кометы редко, также говорят, что Цзыцзиньшань сопоставима с кометой Хейла — Боппа. Эта долгопериодическая комета стала, возможно, самой наблюдаемой кометой XX века. Наблюдали ее в 1995 году.Разглядеть комету Цзыцзиньшань на ночном небе можно будет на западном направлении, добавил специалист.При этом на самочувствии метеозависимых людей приближение небольшого небесного тела не отразится, заверил ученый.Также с точки зрения астрологии, появление комет всегда предвещает какие-то малоприятные события, добавил Цап.Цзыцзиньшань – короткопериодическая комета, открытая 1 января 1965 года астрономами обсерватории Цзыцзиньшань в китайском городе Нанкине.Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщали, что комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) 12 октября окажется в перигее, пройдя на минимальном расстоянии от Земли – около 70 миллионов километров.Также известно, что с 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. А метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября. Максимума активности он достигнет 21 октября. В эту ночь ожидается до 20 метеоров в час. Поток рожден шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея.В период Суперлуния некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу или наоборот – ощутить эйфорию, сообщал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, популяризатор науки Сергей Назаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеруАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды

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