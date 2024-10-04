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Мощная магнитная буря накроет Землю на четыре дня

Мощная магнитная буря накроет Землю на четыре дня - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Мощная магнитная буря накроет Землю на четыре дня

Мощная магнитная буря уровня G3, начало которой ранее прогнозировали на пятницу, затянется до утра понедельника. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T10:57

2024-10-04T10:57

2024-10-04T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря уровня G3, начало которой ранее прогнозировали на пятницу, затянется до утра понедельника. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Далее с разной интенсивностью шторм будет бушевать до утра понедельника. При этом самые мощные удары уровня G3 и G2 ожидаются в период с полудня субботы до трех часов дня воскресенья."Вероятность бурь высшего пятого уровня оценивается как 8%. Общая продолжительность геомагнитных событий может составить до четырех суток. В этот период возможны две или три ночи сильных полярных сияний", - сказано в сообщении лаборатории.Далее, по прогнозу астрономов, относительно небольшие магнитные бури уровня G1 могут произойти 11, 12 и 22 октября.Отмечается, что такая высокая магнитная активность связан с двумя мощными взрывами, один из которых произошел в центре солнечного диска на линии "Земля-Солнце" 3 октября, еще одни - сутками ранее, 2 числа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годКомета и два звездопада – яркие небесные явления октября

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магнитные бури, космос, солнце, вспышки на солнце, стихия, природа, метеозависимость, новости, земля