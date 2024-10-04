Мощная магнитная буря накроет Землю на четыре дня
На Землю идет затяжная магнитная буря уровня G3 - ученые
10:57 04.10.2024 (обновлено: 11:34 04.10.2024)
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря уровня G3, начало которой ранее прогнозировали на пятницу, затянется до утра понедельника. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, геомагнитный шторм начнется в полдень 4 октября. С 12 до 18 часов его мощность не будет превышать уровня G1, однако с шести часов вечера до полуночи сила магнитного урагана достигнет значения G3 по пятибалльной шкале.
Далее с разной интенсивностью шторм будет бушевать до утра понедельника. При этом самые мощные удары уровня G3 и G2 ожидаются в период с полудня субботы до трех часов дня воскресенья.
"Вероятность бурь высшего пятого уровня оценивается как 8%. Общая продолжительность геомагнитных событий может составить до четырех суток. В этот период возможны две или три ночи сильных полярных сияний", - сказано в сообщении лаборатории.
Далее, по прогнозу астрономов, относительно небольшие магнитные бури уровня G1 могут произойти 11, 12 и 22 октября.
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