https://crimea.ria.ru/20241007/magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-v-blizhayshie-chasy-1140891188.html

Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы

Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы

Очередная магнитная буря уровня G1 обрушится на землю в понедельник утром. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T09:29

2024-10-07T09:29

2024-10-07T09:29

магнитные бури

космос

солнце

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря уровня G1 обрушится на землю в понедельник утром. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Далее геомагнитный фон будет оставаться спокойным до 22 октября - в этот день, а также 26 числа, вероятны небольшие магнитосферные возбуждения. Следующая магнитная буря уровня G1 ожидается 3 ноября.Мощная магнитная буря уровня G3 накрыла Землю в пятницу и продолжалась в течение выходных. Ранее прогнозировалось, что такая космическая погода продолжится до утра понедельника.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце

космос

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, вспышки на солнце, природа, земля, стихия, новости