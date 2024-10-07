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Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы
Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы
Очередная магнитная буря уровня G1 обрушится на землю в понедельник утром. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T09:29
2024-10-07T09:29
2024-10-07T09:29
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря уровня G1 обрушится на землю в понедельник утром. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Далее геомагнитный фон будет оставаться спокойным до 22 октября - в этот день, а также 26 числа, вероятны небольшие магнитосферные возбуждения. Следующая магнитная буря уровня G1 ожидается 3 ноября.Мощная магнитная буря уровня G3 накрыла Землю в пятницу и продолжалась в течение выходных. Ранее прогнозировалось, что такая космическая погода продолжится до утра понедельника.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
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магнитные бури, космос, солнце, вспышки на солнце, природа, земля, стихия, новости
Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы
В понедельник утром на Землю обрушится очередная магнитная буря