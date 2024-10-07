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Киев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Киев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ
Киев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Киев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ
Киевский режим применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T10:47
2024-10-07T10:47
химическое оружие
игорь кириллов
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует эти факты. Об этом заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Минобороны РФ неоднократно обращало внимание на факты нарушения киевским режимом конвенции о запрещении химического оружия. В ходе спецоперации зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками", - сказал Кириллов.По его словам, подобные инциденты имели место в районе Донецка, Богдановки, Артемовска, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях. Кроме того, выявлены схроны с отравляющими веществами и химическими боеприпасами кустарного производства. В июне 2024 года в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ, в том числе на основе синильной кислоты.Кириллов подчеркнул, что Россия многократно обращала внимание ОЗХО на доказательства применения химических средств нелетального действия Киевом, однако реакции нет, что говорит о политике двойных стандартов."Считаем, что на базе Организации по запрещению химического оружия сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами", - сказал он в ходе брифинга.ВСУ применяют химическое оружие, в Донецкой Народной Республике зафиксировано более 400 случаев использования токсичных химикатов, сообщал ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на Экстренном заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия киевскому режиму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасностьВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МОВСУ применили химоружие в Курской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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химическое оружие, игорь кириллов, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Киев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ

Киевский режим применяет запрещенное химическое оружие с ведома США - Кириллов

10:47 07.10.2024
 
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Люди в камуфляже - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует эти факты. Об этом заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Минобороны РФ неоднократно обращало внимание на факты нарушения киевским режимом конвенции о запрещении химического оружия. В ходе спецоперации зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками", - сказал Кириллов.
По его словам, подобные инциденты имели место в районе Донецка, Богдановки, Артемовска, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях. Кроме того, выявлены схроны с отравляющими веществами и химическими боеприпасами кустарного производства. В июне 2024 года в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ, в том числе на основе синильной кислоты.
"Подразделения ВСУ используют химоружие не только в ходе военных действий, но и для проведения терактов. Зафиксированы случаи использования не списочных химикатов для совершения диверсий в отношении ряда российских лидеров общественного мнения", - заявил генерал-лейтенант.
Кириллов подчеркнул, что Россия многократно обращала внимание ОЗХО на доказательства применения химических средств нелетального действия Киевом, однако реакции нет, что говорит о политике двойных стандартов.
"Считаем, что на базе Организации по запрещению химического оружия сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами", - сказал он в ходе брифинга.
ВСУ применяют химическое оружие, в Донецкой Народной Республике зафиксировано более 400 случаев использования токсичных химикатов, сообщал ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на Экстренном заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия киевскому режиму.
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Химическое оружиеИгорь КирилловМинистерство обороны РФНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
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