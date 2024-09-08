https://crimea.ria.ru/20240908/chem-opasny-drony-vsu-s-termitnoy-smesyu---mnenie-eksperta-1140213372.html

Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность

Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность

Беспилотники с термитной смесью не несут в себе какой-то чрезвычайной опасности и являются не очень эффективными в случае их применения на открытом... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T14:56

2024-09-08T14:56

2024-09-08T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Беспилотники с термитной смесью не несут в себе какой-то чрезвычайной опасности и являются не очень эффективными в случае их применения на открытом пространстве. Такое оружие скорее можно назвать "пугаловкой" для тыла". Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал военный историк, подполковник запаса, главный редактор военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Ченнык.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали применять беспилотники с термитной смесью, технология которой была создана Германией в конце 19-го века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны.Также он напомнил, что термитную смесь использовали не только фашисты в годы Второй мировой войны, но и "нечто аналогичное использовали американцы во вьетнамском войне", и тогда эта технология против людей, которые находились на земле, в джунглях, была не такой уж успешной, как того хотели американцы."Дело в том, что термитная смесь должна упасть в одну точку бронированной площади, и после этого она действует. Если использовать ее против пехоты, то урон будет сравнительно незначительным", - уточнил он.К тому же, использовать "термит" на одном устройстве (беспилотнике) – неэффективно, их должна быть "толпа целая", добавил эксперт."От беспилотников сейчас достаточно хорошо отбивается наша пехота. Во-первых, есть стрелковое оружие, есть система РЭБ. Во-вторых, чтобы "термит" использовать, нужно, чтобы противник нашел место, где российская пехота или тыловое подразделение находится не в укрытиях. А если пехота будет в окопах, траншеях, блиндажах, то использование беспилотников с термитной смесью - это для противника на 90% всего лишь трата времени, средств и денег", - объяснил эксперт.По его словам, когда беспилоник с термитной смесью "летит и брызжет", это пугающее зрелище. И, безусловно, "термит" при использовании дает очень высокую температуру, но эффективно работает он только тогда, когда попадает в металл. А пока он летит, то с каждым сантиметром падения с беспилотника - теряет температуру.Кроме того, тот факт, что ВСУ стали применять беспилотники с термитной смесью, лишь указывает на кризис арсенала украинской армии."И теперь украинцы, что называется, их двух палок и клея ПВА делают, что могут. Да, у них есть удачные системы и очень неплохие ударные дроны, и в целом этот враг - сильный и опытный. Но эти "термиты" – всего лишь "пугаловка" для тыла, для гражданских людей, которые далеки от военных действий, от фронта. Но переживают за своих друзей и родственников, которые находятся за ленточкой", - заключил эксперт.В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ готовятся к применению химических боеприпасов на основе сильных токсикантов, не исключены покушения на должностных лиц новых регионов с использованием данного оружия.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВОУкраина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит ЗападКиев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ченнык, мнения, новости сво, всу (вооруженные силы украины), оружие