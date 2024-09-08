https://crimea.ria.ru/20240908/chem-opasny-drony-vsu-s-termitnoy-smesyu---mnenie-eksperta-1140213372.html
Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
Беспилотники с термитной смесью не несут в себе какой-то чрезвычайной опасности и являются не очень эффективными в случае их применения на открытом... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T14:56
2024-09-08T14:56
2024-09-08T15:17
сергей ченнык
мнения
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
оружие
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111443/67/1114436722_0:205:3277:2048_1920x0_80_0_0_8f5bd209b9115004409b90bb8f0ff8b8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Беспилотники с термитной смесью не несут в себе какой-то чрезвычайной опасности и являются не очень эффективными в случае их применения на открытом пространстве. Такое оружие скорее можно назвать "пугаловкой" для тыла". Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал военный историк, подполковник запаса, главный редактор военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Ченнык.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали применять беспилотники с термитной смесью, технология которой была создана Германией в конце 19-го века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны.Также он напомнил, что термитную смесь использовали не только фашисты в годы Второй мировой войны, но и "нечто аналогичное использовали американцы во вьетнамском войне", и тогда эта технология против людей, которые находились на земле, в джунглях, была не такой уж успешной, как того хотели американцы."Дело в том, что термитная смесь должна упасть в одну точку бронированной площади, и после этого она действует. Если использовать ее против пехоты, то урон будет сравнительно незначительным", - уточнил он.К тому же, использовать "термит" на одном устройстве (беспилотнике) – неэффективно, их должна быть "толпа целая", добавил эксперт."От беспилотников сейчас достаточно хорошо отбивается наша пехота. Во-первых, есть стрелковое оружие, есть система РЭБ. Во-вторых, чтобы "термит" использовать, нужно, чтобы противник нашел место, где российская пехота или тыловое подразделение находится не в укрытиях. А если пехота будет в окопах, траншеях, блиндажах, то использование беспилотников с термитной смесью - это для противника на 90% всего лишь трата времени, средств и денег", - объяснил эксперт.По его словам, когда беспилоник с термитной смесью "летит и брызжет", это пугающее зрелище. И, безусловно, "термит" при использовании дает очень высокую температуру, но эффективно работает он только тогда, когда попадает в металл. А пока он летит, то с каждым сантиметром падения с беспилотника - теряет температуру.Кроме того, тот факт, что ВСУ стали применять беспилотники с термитной смесью, лишь указывает на кризис арсенала украинской армии."И теперь украинцы, что называется, их двух палок и клея ПВА делают, что могут. Да, у них есть удачные системы и очень неплохие ударные дроны, и в целом этот враг - сильный и опытный. Но эти "термиты" – всего лишь "пугаловка" для тыла, для гражданских людей, которые далеки от военных действий, от фронта. Но переживают за своих друзей и родственников, которые находятся за ленточкой", - заключил эксперт.В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ готовятся к применению химических боеприпасов на основе сильных токсикантов, не исключены покушения на должностных лиц новых регионов с использованием данного оружия.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВОУкраина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит ЗападКиев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111443/67/1114436722_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_3292eb09ba24d87e60cd2cdd1dec3134.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ченнык, мнения, новости сво, всу (вооруженные силы украины), оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева
. Беспилотники с термитной смесью не несут в себе какой-то чрезвычайной опасности и являются не очень эффективными в случае их применения на открытом пространстве. Такое оружие скорее можно назвать "пугаловкой" для тыла". Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал военный историк, подполковник запаса, главный редактор военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Ченнык.
Ранее американский телеканал CNN сообщил
, что украинские военные начали применять беспилотники с термитной смесью, технология которой была создана Германией в конце 19-го века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны.
"Термитная смесь используется в противотанковых снарядах. Такая смесь может быть эффективной при проведении ударов по броневой технике. Использовать термитную смесь против леса, лесополосы – не настолько уж опасно, как это кажется", - сказал Ченнык.
Также он напомнил, что термитную смесь использовали не только фашисты в годы Второй мировой войны, но и "нечто аналогичное использовали американцы во вьетнамском войне", и тогда эта технология против людей, которые находились на земле, в джунглях, была не такой уж успешной, как того хотели американцы.
"Дело в том, что термитная смесь должна упасть в одну точку бронированной площади, и после этого она действует. Если использовать ее против пехоты, то урон будет сравнительно незначительным", - уточнил он.
К тому же, использовать "термит" на одном устройстве (беспилотнике) – неэффективно, их должна быть "толпа целая", добавил эксперт.
"От беспилотников сейчас достаточно хорошо отбивается наша пехота. Во-первых, есть стрелковое оружие, есть система РЭБ. Во-вторых, чтобы "термит" использовать, нужно, чтобы противник нашел место, где российская пехота или тыловое подразделение находится не в укрытиях. А если пехота будет в окопах, траншеях, блиндажах, то использование беспилотников с термитной смесью - это для противника на 90% всего лишь трата времени, средств и денег", - объяснил эксперт.
По его словам, когда беспилоник с термитной смесью "летит и брызжет", это пугающее зрелище. И, безусловно, "термит" при использовании дает очень высокую температуру, но эффективно работает он только тогда, когда попадает в металл. А пока он летит, то с каждым сантиметром падения с беспилотника - теряет температуру.
"Вспомните, как работают металлурги на заводах? Как брызги летят? В принципе, это то же самое. Температура та же самая. Но при этом люди находятся рядом. К термитным снарядам нужно относиться спокойно. Это не ядерное и не химическое оружие", - сказал Ченнык.
Кроме того, тот факт, что ВСУ стали применять беспилотники с термитной смесью, лишь указывает на кризис арсенала украинской армии.
"И теперь украинцы, что называется, их двух палок и клея ПВА делают, что могут. Да, у них есть удачные системы и очень неплохие ударные дроны, и в целом этот враг - сильный и опытный. Но эти "термиты" – всего лишь "пугаловка" для тыла, для гражданских людей, которые далеки от военных действий, от фронта. Но переживают за своих друзей и родственников, которые находятся за ленточкой", - заключил эксперт.
В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил
, что ВСУ готовятся к применению химических боеприпасов на основе сильных токсикантов, не исключены покушения на должностных лиц новых регионов с использованием данного оружия.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Украина регулярно допускает
нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев
, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны.
Читайте также на РИА Новости Крым: