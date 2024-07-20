Рейтинг@Mail.ru
Киев согласовывает применение химического оружия с "кураторами" - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240720/kiev-soglasovyvaet-primenenie-khimicheskogo-oruzhiya-s-kuratorami-1139011481.html
Киев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"
Киев согласовывает применение химического оружия с "кураторами" - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Киев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"
Химическое оружие на Украине используют при молчаливом согласии Брюсселя, Вашингтона и Лондона. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T17:36
2024-07-20T17:36
мнения
химическое оружие
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138881915_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_efb91b227c292ed9126ac6e5a8129988.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Химическое оружие на Украине используют при молчаливом согласии Брюсселя, Вашингтона и Лондона. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Иван Коновалов.Правящей элите США, по оценкам эксперта, это "не очень нравится", но против они не выступают."В Вашингтоне кривят лицо, им это не очень нравится. Ну они как бы говорят, ладно, ничего страшного, действуйте", - поясняет эксперт.Аналогичным образом развивалась ситуация с выделением Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России. Союзники кивали друг на друга и занимали выжидательную позицию до тех пор, пока в США не выделили свои ATACMS с запретом использовать их по территории Российской Федерации, исключая новые регионы и Крым."Тоже до последнего шли взаимные накаты, я имею ввиду киевских нацистов и западных кураторов. Западники отказывались, отказывались, а теперь, фактически поняв, что Киев проиграл, они уже махнули на все рукой", - говорит Коновалов.Поэтому массовое применение химического оружия, сказал Коновалов, тоже будет зависеть от благоволения западных кураторов киевскому нацистскому режиму.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет обвинить Россию в применении химоружияУкраина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит ЗападКто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138881915_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_b6a6c05f19cef78568da43536689d777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, химическое оружие, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Киев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"

Украина использует химическое оружие с одобрения западных стран и США

17:36 20.07.2024
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкВоенно-химический комплекс
Военно-химический комплекс - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Химическое оружие на Украине используют при молчаливом согласии Брюсселя, Вашингтона и Лондона. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

"Подобные вещи они все-таки, конечно, производят с оглядкой на Вашингтон, на Брюссель, получая оттуда одобрение. Широкого консенсуса между Киевом, Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном по этому поводу нет, но там действуют на свой страх и риск", - считает он.

Правящей элите США, по оценкам эксперта, это "не очень нравится", но против они не выступают.
"В Вашингтоне кривят лицо, им это не очень нравится. Ну они как бы говорят, ладно, ничего страшного, действуйте", - поясняет эксперт.
Аналогичным образом развивалась ситуация с выделением Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России. Союзники кивали друг на друга и занимали выжидательную позицию до тех пор, пока в США не выделили свои ATACMS с запретом использовать их по территории Российской Федерации, исключая новые регионы и Крым.
"Тоже до последнего шли взаимные накаты, я имею ввиду киевских нацистов и западных кураторов. Западники отказывались, отказывались, а теперь, фактически поняв, что Киев проиграл, они уже махнули на все рукой", - говорит Коновалов.
Поэтому массовое применение химического оружия, сказал Коновалов, тоже будет зависеть от благоволения западных кураторов киевскому нацистскому режиму.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия
Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад
Кто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине
 
МненияХимическое оружиеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Киев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"
17:03На берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйти
16:38Как возникли шахматы - инфографика
16:15В Петербурге горит торговый центр
15:44Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
15:27В Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника – СМИ
14:45ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина
14:28Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор
14:11Украина потеряла почти две тысячи боевиков за сутки: сводка из зоны СВО
14:02В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
13:37Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны
13:19Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot
12:55Сколько ядерных боеголовок насчитывается в арсенале США
12:26В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок
12:11Ситуация у Крымского моста – очередь растет с двух сторон
11:49Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет
11:25Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте
11:15В городах Крыма масштабные аварии на водоводах – когда дадут воду
10:53"Операция "Валькирия": ФСБ рассекретила данные о покушении на Гитлера
10:34Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания во главе Белоруссии
Лента новостейМолния