https://crimea.ria.ru/20240720/kiev-soglasovyvaet-primenenie-khimicheskogo-oruzhiya-s-kuratorami-1139011481.html

Киев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"

Киев согласовывает применение химического оружия с "кураторами" - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Киев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"

Химическое оружие на Украине используют при молчаливом согласии Брюсселя, Вашингтона и Лондона. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T17:36

2024-07-20T17:36

2024-07-20T17:36

мнения

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Химическое оружие на Украине используют при молчаливом согласии Брюсселя, Вашингтона и Лондона. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Иван Коновалов.Правящей элите США, по оценкам эксперта, это "не очень нравится", но против они не выступают."В Вашингтоне кривят лицо, им это не очень нравится. Ну они как бы говорят, ладно, ничего страшного, действуйте", - поясняет эксперт.Аналогичным образом развивалась ситуация с выделением Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России. Союзники кивали друг на друга и занимали выжидательную позицию до тех пор, пока в США не выделили свои ATACMS с запретом использовать их по территории Российской Федерации, исключая новые регионы и Крым."Тоже до последнего шли взаимные накаты, я имею ввиду киевских нацистов и западных кураторов. Западники отказывались, отказывались, а теперь, фактически поняв, что Киев проиграл, они уже махнули на все рукой", - говорит Коновалов.Поэтому массовое применение химического оружия, сказал Коновалов, тоже будет зависеть от благоволения западных кураторов киевскому нацистскому режиму.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет обвинить Россию в применении химоружияУкраина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит ЗападКто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, химическое оружие, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости