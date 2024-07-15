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Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия и готовит обвинения - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия и готовит обвинения
Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия и готовит обвинения - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия и готовит обвинения
Коллективный Запад намерен выдвинуть Москве обвинение в применении химоружия. Об этом сказал журналистам постпред России при Организации по запрещению... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T22:42
2024-07-15T22:42
химическое оружие
новости
озхо
россия
политика
коллективный запад
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Коллективный Запад намерен выдвинуть Москве обвинение в применении химоружия. Об этом сказал журналистам постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Гааге Владимир Тарабрин.По словам Тарабрина, российская сторона пытается противостоять этим обвинениям и на конкретных фактах показать несостоятельность соответствующий усилий Запада.Химической угрозы Украине со стороны Российской Федерации нет и быть не может, сказал Тарабрин. При этом не исключил, что Москва может пригласить экспертов ОЗХО для изучения свидетельств того, что Киев использует такое оружие.В Гааге с 9 по 12 июля прошла 106-я сессия исполнительного совета ОЗХО, где Тарабрин сделал заявление, что Киев грубо нарушает конвенцию и использует против российской армии полноценные боевые отравляющие вещества. По его словам, это подтверждают многие зарубежные эксперты и каналы. Как и то, что ВСУ активно применяют БПЛА для доставки токсичной "химии", отмел он.Более того, игнорируя конвенцию, действует и Вашингтон, который поставляют режиму Зеленского эти вещества, добавил дипломат.Ранее о том, что в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны. Также он заявлял о том, что киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской областиЭксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеКак ртуть и свинец: чем особенно опасны урановые снаряды
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химическое оружие, новости, озхо, россия, политика, коллективный запад, украина
Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия и готовит обвинения

Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия и готовит обвинения – посол в Гааге

22:42 15.07.2024
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкВоенно-химический комплекс
Военно-химический комплекс - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Коллективный Запад намерен выдвинуть Москве обвинение в применении химоружия. Об этом сказал журналистам постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Гааге Владимир Тарабрин.

"Да, они активно работают с техсекретариатом ОЗХО, с тем чтобы заставить его все-таки предпринять какие-то шаги, направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия", – отметил он.

По словам Тарабрина, российская сторона пытается противостоять этим обвинениям и на конкретных фактах показать несостоятельность соответствующий усилий Запада.
Химической угрозы Украине со стороны Российской Федерации нет и быть не может, сказал Тарабрин. При этом не исключил, что Москва может пригласить экспертов ОЗХО для изучения свидетельств того, что Киев использует такое оружие.
В Гааге с 9 по 12 июля прошла 106-я сессия исполнительного совета ОЗХО, где Тарабрин сделал заявление, что Киев грубо нарушает конвенцию и использует против российской армии полноценные боевые отравляющие вещества. По его словам, это подтверждают многие зарубежные эксперты и каналы. Как и то, что ВСУ активно применяют БПЛА для доставки токсичной "химии", отмел он.
Более того, игнорируя конвенцию, действует и Вашингтон, который поставляют режиму Зеленского эти вещества, добавил дипломат.
Ранее о том, что в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны. Также он заявлял о том, что киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
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Химическое оружиеНовостиОЗХОРоссияПолитикаКоллективный ЗападУкраина
 
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