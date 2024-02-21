https://crimea.ria.ru/20240221/ekspert-otsenil-veroyatnost-podryva-vsu-khimzavodov-v-donbasse-1135115563.html
Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в Донбассе
Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в Донбассе
После взятия ВС РФ Авдеевки и в условиях дальнейшего продвижения российских войск в зоне СВО вооруженные силы Украины в очередной раз могут прибегнуть к... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T10:37
2024-02-21T10:37
2024-02-21T10:15
химическое оружие
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
мнения
наступление вс рф в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. После взятия ВС РФ Авдеевки и в условиях дальнейшего продвижения российских войск в зоне СВО вооруженные силы Украины в очередной раз могут прибегнуть к методам, выходящим за рамки правил ведения войны, в частности, подорвать емкости с химикатами на пути продвижения армии России в Донбассе – Запад закроет глаза и на это, к чему следует быть готовыми. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о том, что Киев разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск.По словам Колесниченко, в том, что ВСУ могут прибегнуть к такой тактике, нет никаких сомнений. В особенности после того, как российская армия взяла Авдеевку – "гнилой зуб украинского оборонного потенциала" – и продвигается дальше."Возможно ли это? Я не сомневаюсь", – сказал Колесниченко. Дело в том, что украинские войска "делали все, чтобы работать по американским стандартам", отметил эксперт. Но оказалось, что эти стандарты "обламываются на линии боевого соприкосновения с российской тактикой, техникой и солдатами". И теперь, в отсутствие реальных побед ВСУ, коллективный Запад, использующий территорию Украины для борьбы с Россией, вполне может позволить Киеву вести бои без правил, точнее, продолжать делать в больших масштабах, считает Колесниченко. Все это происходит несмотря на то, что международное сообщество давно – после нескольких очень тяжелых войн – определило то, чего делать нельзя, и к этой части относятся химические вооружения, запрещенные еще после Первой мировой войны, подчеркнул эксперт. По словам Колесниченко, территория Донбасса полна химическими заводами, и там большие запасы различных химических веществ, которые при взрыве могут нанести серьезный ущерб не только людям, но и природе.Все это противники делают в рамках в том числе масштабной информационной войны для того, чтобы впоследствии обвинить саму Россию в совершенных ими преступлениях, не давая никаких подробностей, сказал Колесниченко. Ярким примером тому являются события в Буче, где в гибели мирных людей бездоказательно обвинили российских военных, подчеркнул Колесниченко.Но ничто, даже это, не остановит российские войска на пути к целям специальной военной операции, уверен он. Армия РФ будет продолжать выдавливать украинские силы, выполняя при этом приказ главнокомандующего беречь наших людей."Да, мы медленно продвигаемся, но в этом есть смысл: это изматывание и противника, и его спонсоров", – заключил эксперт.Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщал, что химические боеприпасы с веществом "Си-Эс" производства США, которое может вызывать остановку сердца, были применены в декабре 2023 года по позициям российских войск. О том, что ВСУ применяли химические боеприпасы при обстреле позиций ВС РФ, в частности, на соледарском и артемовском направлениях, заявляли также представители власти в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Успех Авдеевки надо развивать – Путин Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым
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химическое оружие, вадим колесниченко, мнения, наступление вс рф в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым.
После взятия ВС РФ Авдеевки и в условиях дальнейшего продвижения российских войск в зоне СВО вооруженные силы Украины в очередной раз могут прибегнуть к методам, выходящим за рамки правил ведения войны, в частности, подорвать емкости с химикатами на пути продвижения армии России в Донбассе – Запад закроет глаза и на это, к чему следует быть готовыми. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил
о том, что Киев разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск.
По словам Колесниченко, в том, что ВСУ могут прибегнуть к такой тактике, нет никаких сомнений. В особенности после того, как российская армия взяла Авдеевку – "гнилой зуб украинского оборонного потенциала" – и продвигается дальше.
"Возможно ли это? Я не сомневаюсь", – сказал Колесниченко.
Дело в том, что украинские войска "делали все, чтобы работать по американским стандартам", отметил эксперт. Но оказалось, что эти стандарты "обламываются на линии боевого соприкосновения с российской тактикой, техникой и солдатами".
И теперь, в отсутствие реальных побед ВСУ, коллективный Запад, использующий территорию Украины для борьбы с Россией, вполне может позволить Киеву вести бои без правил, точнее, продолжать делать в больших масштабах, считает Колесниченко.
Все это происходит несмотря на то, что международное сообщество давно – после нескольких очень тяжелых войн – определило то, чего делать нельзя, и к этой части относятся химические вооружения, запрещенные еще после Первой мировой войны, подчеркнул эксперт.
"Увы, сегодня мы видим, что Запад старается закрыть глаза и не реагировать на то, что делают ВСУ на линии боестолкновения. А методы они применяют различные, и как правило, за пределами, как бы это ни звучало странно, правил ведения войны. Ведь способы применения химических вооружений и способы использования химических препаратов и веществ, опасных для жизни людей, они используют регулярно в меньших или больших дозах", – отметил он.
По словам Колесниченко, территория Донбасса полна химическими заводами, и там большие запасы различных химических веществ, которые при взрыве могут нанести серьезный ущерб не только людям, но и природе.
Все это противники делают в рамках в том числе масштабной информационной войны для того, чтобы впоследствии обвинить саму Россию в совершенных ими преступлениях, не давая никаких подробностей, сказал Колесниченко.
Ярким примером
тому являются события в Буче, где в гибели мирных людей бездоказательно обвинили российских военных, подчеркнул Колесниченко.
Но ничто, даже это, не остановит российские войска на пути к целям специальной военной операции, уверен он. Армия РФ будет продолжать выдавливать украинские силы, выполняя при этом приказ главнокомандующего беречь наших людей.
"Да, мы медленно продвигаемся, но в этом есть смысл: это изматывание и противника, и его спонсоров", – заключил эксперт.
Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщал, что химические боеприпасы с веществом "Си-Эс" производства США, которое может вызывать остановку сердца, были применены в декабре 2023 года по позициям российских войск. О том, что ВСУ применяли химические боеприпасы при обстреле позиций ВС РФ, в частности, на соледарском и артемовском направлениях, заявляли также представители власти в ДНР.
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