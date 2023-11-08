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"Рыльце в пушку": Запад зарывает ложь о преступлениях в Буче – Лавров

"Рыльце в пушку": Запад зарывает ложь о преступлениях в Буче – Лавров - РИА Новости Крым, 08.11.2023

"Рыльце в пушку": Запад зарывает ложь о преступлениях в Буче – Лавров

В условиях обострившихся до предела проблем международного гуманитарного права ООН обязано заняться расследованием преступлений в Буче, где были убиты мирные... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T13:52

2023-11-08T13:52

2023-11-08T13:55

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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политика

оон

буча

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В условиях обострившихся до предела проблем международного гуманитарного права ООН обязано заняться расследованием преступлений в Буче, где были убиты мирные люди, а обвинения Киев и Запад предъявил России, маскируя ложь и откровенно замалчивая главное, что способно пролить свет на случившееся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.По словам Лаврова, Россия дважды официально обращалась к генеральному секретарю Антониу Гуттеришу, чтобы ООН "озаботилось расследованием преступления (в Буче), которое было предъявлено миру с обвинением Российской Федерации".Но ответов до сих пор нет. В том числе на "элементарнейший вопрос: огласить фамилии тех, чьи тела были продемонстрированы на весь мир по телевидению и по интернету", добавил глава МИД РФ.Лавров напомнил, что российские военнослужащие в конце марта 2022 года ушли из пригорода Киева – города Бучи – после чего "там работала местная власть, гордо заявляя, что они вернулись и теперь Буча снова свободна". И лишь почти трое суток спустя были показаны на весь мир – и "не где-то в подвале, а на центральной улице города – трупы людей, аккуратно разложенные в чистой одежде вдоль дороги".Лавров подчеркнул, что призыв России – ее "требование к генеральному секретарю ООН использовать свой авторитет, чтобы разобраться хотя бы с этим вопросом – списком лиц, чьи тела были предъявлены миру, – остается в силе".По словам Лаврова, замалчивание информации в тех ситуациях, когда, как говорят в России, у западных коллег "рыльце в пушку", стало уже брендом Запада. Они ее "всячески заматывают", заявил дипломат. И преступления в Буче – не единственный тому пример. Один из последних и ярких – ход так называемых расследований, которые проводят Германия, Норвегия, Швеция и до сих пор "ничего вменяемого сказать не смогли… кто и как расследует этот теракт".Ранее, в октябре, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что не владеет информацией о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв в Буче. Отвечая на вопрос, может ли ООН подтвердить, что Украина готова передать такой список в ближайшее время, Дюжаррик сказал, что ему "нечем поделиться на этот счет". В ответ же на предложение отправить специальную миссию ООН на Украину, чтобы собрать необходимую информацию и составить требуемый список, он заявил, что уже "есть ряд миссий, в том числе комиссий, касающихся СПЧ, МУС, которые поехали туда".Напомним, в апреле 2022 года в Минобороны РФ заявили, что опубликованные Киевом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях военнослужащих ВС РФ в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время пребывания города под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко назвал авторов провокации в Буче МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, политика, оон, буча