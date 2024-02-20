https://crimea.ria.ru/20240220/uspekh-avdeevki-nado-razvivat--putin--1135106796.html

Успех Авдеевки надо развивать – Путин

Успех Авдеевки надо развивать – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Успех Авдеевки надо развивать – Путин

Успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать, но развитие должно быть подготовленным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T19:35

2024-02-20T19:35

2024-02-20T19:44

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать, но развитие должно быть подготовленным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.Путин также отметил, что с плененными в Авдеевке украинскими военными необходимо действовать в строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями."Я знаю, мы их содержали достойно, прошу и в этой части тоже придерживаться такой же практики", – поручил он.Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Авдеевка – северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.По данным министра обороны, операция готовилась тщательно. Генеральный штаб сделал все, чтобы она прошла эффективно и с минимальными потерями.Читайте также на РИА Новости Крым:Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуПотери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – ШойгуКрынки полностью под контролем ВС РФ – Путин

авдеевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, новости сво, вооруженные силы россии, авдеевка, потери всу