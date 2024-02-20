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Успех Авдеевки надо развивать – Путин
Успех Авдеевки надо развивать – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Успех Авдеевки надо развивать – Путин
Успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать, но развитие должно быть подготовленным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:35
2024-02-20T19:35
2024-02-20T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать, но развитие должно быть подготовленным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.Путин также отметил, что с плененными в Авдеевке украинскими военными необходимо действовать в строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями."Я знаю, мы их содержали достойно, прошу и в этой части тоже придерживаться такой же практики", – поручил он.Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Авдеевка – северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.По данным министра обороны, операция готовилась тщательно. Генеральный штаб сделал все, чтобы она прошла эффективно и с минимальными потерями.Читайте также на РИА Новости Крым:Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуПотери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – ШойгуКрынки полностью под контролем ВС РФ – Путин
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владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, новости сво, вооруженные силы россии, авдеевка, потери всу
Успех Авдеевки надо развивать – Путин
Путин поручил Шойгу развивать успех освобождения Авдеевки
19:35 20.02.2024 (обновлено: 19:44 20.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать, но развитие должно быть подготовленным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
"Что касается в целом ситуации в Авдеевке – это безусловный успех, я вас поздравляю. Его нужно развивать. Это тоже очевидная вещь. Но развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами", – сказал глава государства.
Путин также отметил, что с плененными в Авдеевке украинскими военными необходимо действовать в строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями.
"Я знаю, мы их содержали достойно, прошу и в этой части тоже придерживаться такой же практики", – поручил он.
Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Авдеевка – северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
По данным министра обороны, операция готовилась тщательно. Генеральный штаб сделал все, чтобы она прошла эффективно и с минимальными потерями.
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