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Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу
Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу
Потери вооруженных сил Украины только за двое суток перед бегством из Авдеевки составили порядка 2400 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:27
2024-02-20T19:27
сергей шойгу
владимир путин (политик)
россия
новости сво
авдеевка
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины только за двое суток перед бегством из Авдеевки составили порядка 2400 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20240220/avdeevku-udalos-osvobodit-s-minimalnymi-poteryami--shoygu--1135105749.html
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сергей шойгу, владимир путин (политик), россия, новости сво, авдеевка, вооруженные силы россии, новости
Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу

ВСУ потеряли 2400 человек за последние двое суток перед бегством из Авдеевки – Шойгу

19:27 20.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины только за двое суток перед бегством из Авдеевки составили порядка 2400 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

"Только за последние двое суток, 17 и 18 февраля, (потери составили – ред.) 2400 (военнослужащих ВСУ – ред.). Это не наши данные, это данные их, и мы, естественно, учитываем все, что связано с тем, кого они бросили и не эвакуировали. Это большие потери", – сказал министр.

Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
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Сергей ШойгуВладимир Путин (политик)РоссияНовости СВОАвдеевкаВооруженные силы РоссииНовости
 
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