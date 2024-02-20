https://crimea.ria.ru/20240220/poteri-vsu-v-avdeevke-za-dvoe-sutok-sostavili-2400-chelovek--shoygu-1135106101.html

Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу

Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу

Потери вооруженных сил Украины только за двое суток перед бегством из Авдеевки составили порядка 2400 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T19:27

2024-02-20T19:27

2024-02-20T19:27

сергей шойгу

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины только за двое суток перед бегством из Авдеевки составили порядка 2400 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20240220/avdeevku-udalos-osvobodit-s-minimalnymi-poteryami--shoygu--1135105749.html

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авдеевка

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2024

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сергей шойгу, владимир путин (политик), россия, новости сво, авдеевка, вооруженные силы россии, новости