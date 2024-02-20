https://crimea.ria.ru/20240220/avdeevku-udalos-osvobodit-s-minimalnymi-poteryami--shoygu--1135105749.html

Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу

Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу

Операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась заранее, Генштаб Вооруженных сил РФ сделал все, чтобы она прошла с минимальными потерями. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T19:21

2024-02-20T19:21

2024-02-20T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась заранее, Генштаб Вооруженных сил РФ сделал все, чтобы она прошла с минимальными потерями. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью журналистам, передает РИА Новости.По его словам, на сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении. Российские военные в данном районе контролируют уже 72 квадратных километра.И отметил, что в какой-то момент российские войска наносили по 460 ударов в сутки."Мы довели противника до такого состояния, когда он вынужден был оттуда бежать, условия были невыносимые", – отметил министр.Глава ведомства также подчеркнул, что ВСУ создавали укрепрайон в Авдеевке на протяжении девяти лет. Там оборудовались подземные ходы, бетонные сооружения, специальные линии, которые позволяли военным передвигаться, не выходя на поверхность."То, что здесь сопротивление противника сломлено – это большой успех", – добавил он.

https://crimea.ria.ru/20240220/o-chem-putin-skazhet-v-poslanii-federalnomu-sobraniyu-29-fevralya-1135104887.html

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владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, россия, новости сво