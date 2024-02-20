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Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу
Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу
Операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась заранее, Генштаб Вооруженных сил РФ сделал все, чтобы она прошла с минимальными потерями. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:21
2024-02-20T19:21
2024-02-20T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась заранее, Генштаб Вооруженных сил РФ сделал все, чтобы она прошла с минимальными потерями. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью журналистам, передает РИА Новости.По его словам, на сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении. Российские военные в данном районе контролируют уже 72 квадратных километра.И отметил, что в какой-то момент российские войска наносили по 460 ударов в сутки."Мы довели противника до такого состояния, когда он вынужден был оттуда бежать, условия были невыносимые", – отметил министр.Глава ведомства также подчеркнул, что ВСУ создавали укрепрайон в Авдеевке на протяжении девяти лет. Там оборудовались подземные ходы, бетонные сооружения, специальные линии, которые позволяли военным передвигаться, не выходя на поверхность."То, что здесь сопротивление противника сломлено – это большой успех", – добавил он.
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владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, россия, новости сво
Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу
Шойгу заявил о минимальных потерях российских войск при освобождении Авдеевки
19:21 20.02.2024 (обновлено: 20:19 20.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась заранее, Генштаб Вооруженных сил РФ сделал все, чтобы она прошла с минимальными потерями. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью журналистам, передает РИА Новости.
"Операция готовилась, готовилась основательно, тщательно. Генеральный штаб сделал все, чтобы она прошла эффективно и с минимальными потерями", - сказал Шойгу.
По его словам, на сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении. Российские военные в данном районе контролируют уже 72 квадратных километра.
"Противник, уходя (из Авдеевки), оставлял много пленных, много раненых. Брошено много оружия, очень много ПТУРов, ПЗРК. Большая работа идет по разминированию, оставлено много чего. Выход был действительно хаотичным, поэтому специально заминированных объектов нет", – добавил Шойгу.
И отметил, что в какой-то момент российские войска наносили по 460 ударов в сутки.
"Мы довели противника до такого состояния, когда он вынужден был оттуда бежать, условия были невыносимые", – отметил министр.
Глава ведомства также подчеркнул, что ВСУ создавали укрепрайон в Авдеевке на протяжении девяти лет. Там оборудовались подземные ходы, бетонные сооружения, специальные линии, которые позволяли военным передвигаться, не выходя на поверхность.
"То, что здесь сопротивление противника сломлено – это большой успех", – добавил он.