https://crimea.ria.ru/20240220/eto-bylo-begstvo-prikaz-o-vykhode-vsu-iz-avdeevki-opozdal---putin-1135107007.html

Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин

Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин

Руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, заявил РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T19:41

2024-02-20T19:41

2024-02-20T19:45

владимир путин (политик)

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В свою очередь Сергей Шойгу подчеркнул, что в Авдеевке противник массово сдавался в плен, брошено много оружия."Большая работа идет по разминированию, но с пониманием того, что выход был действительно бегством и хаотичный, специально заминированных объектов нет. Этот укрепрайон создавался в течение девяти лет: делались ходы, линии, чтобы можно было передвигаться не выходя на поверхность, поэтому то ,что здесь сопротивление противника сломлено – большой успех", – считает глава российского оборонного ведомства.Президент согласился с этим утверждением и подчеркнул необходимость развивать этот успех. При этом это развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным техникой, вооружениями и боеприпасами.Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению АвдеевкиРоссийские военные освободили коксохимический завод в АвдеевкеЧем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"

авдеевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, новости сво, авдеевка, вооруженные силы россии, потери всу