https://crimea.ria.ru/20240220/eto-bylo-begstvo-prikaz-o-vykhode-vsu-iz-avdeevki-opozdal---putin-1135107007.html
Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин
Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин
Руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, заявил РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:41
2024-02-20T19:41
2024-02-20T19:45
владимир путин (политик)
сергей шойгу
новости
новости сво
авдеевка
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135107206_0:143:1666:1080_1920x0_80_0_0_2ae5411f123e248cf3a689e2206e6053.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В свою очередь Сергей Шойгу подчеркнул, что в Авдеевке противник массово сдавался в плен, брошено много оружия."Большая работа идет по разминированию, но с пониманием того, что выход был действительно бегством и хаотичный, специально заминированных объектов нет. Этот укрепрайон создавался в течение девяти лет: делались ходы, линии, чтобы можно было передвигаться не выходя на поверхность, поэтому то ,что здесь сопротивление противника сломлено – большой успех", – считает глава российского оборонного ведомства.Президент согласился с этим утверждением и подчеркнул необходимость развивать этот успех. При этом это развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным техникой, вооружениями и боеприпасами.Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению АвдеевкиРоссийские военные освободили коксохимический завод в АвдеевкеЧем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"
авдеевка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135107206_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_dedd3279226b248ad9de6af197269125.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, новости сво, авдеевка, вооруженные силы россии, потери всу
Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин
Путин: подразделения ВСУ спасались бегством из Авдеевки
19:41 20.02.2024 (обновлено: 19:45 20.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Руководство ВСУ отдало приказ о выводе, когда ВСУ уже отступали. Сделано это было по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так – это было бегство в прямом смысле", – констатировал президент.
В свою очередь Сергей Шойгу подчеркнул, что в Авдеевке противник массово сдавался в плен, брошено много оружия.
"Большая работа идет по разминированию, но с пониманием того, что выход был действительно бегством и хаотичный, специально заминированных объектов нет. Этот укрепрайон создавался в течение девяти лет: делались ходы, линии, чтобы можно было передвигаться не выходя на поверхность, поэтому то ,что здесь сопротивление противника сломлено – большой успех", – считает глава российского оборонного ведомства.
Президент согласился с этим утверждением и подчеркнул необходимость развивать этот успех. При этом это развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным техникой, вооружениями и боеприпасами.
"Все воинские подразделения заслуживают самых высоких поощрений и слов благодарности со стороны России. Все ребята действовали мужественно и героически. Это особая страница в истории боевых действий России", – сказал Путин, а также подчеркнул необходимость продолжать практику действий в отношении пленных строго в соответствии с международной конвенцией.
Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил
президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров.
Читайте также на РИА Новости Крым: