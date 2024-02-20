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Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин
Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин
Руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, заявил РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:41
2024-02-20T19:45
владимир путин (политик)
сергей шойгу
новости
новости сво
авдеевка
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В свою очередь Сергей Шойгу подчеркнул, что в Авдеевке противник массово сдавался в плен, брошено много оружия."Большая работа идет по разминированию, но с пониманием того, что выход был действительно бегством и хаотичный, специально заминированных объектов нет. Этот укрепрайон создавался в течение девяти лет: делались ходы, линии, чтобы можно было передвигаться не выходя на поверхность, поэтому то ,что здесь сопротивление противника сломлено – большой успех", – считает глава российского оборонного ведомства.Президент согласился с этим утверждением и подчеркнул необходимость развивать этот успех. При этом это развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным техникой, вооружениями и боеприпасами.Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению АвдеевкиРоссийские военные освободили коксохимический завод в АвдеевкеЧем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, новости сво, авдеевка, вооруженные силы россии, потери всу
Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин

Путин: подразделения ВСУ спасались бегством из Авдеевки

19:41 20.02.2024 (обновлено: 19:45 20.02.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВиды освобожденной Авдеевки
Виды освобожденной Авдеевки
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Руководство ВСУ отдало приказ о выводе, когда ВСУ уже отступали. Сделано это было по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так – это было бегство в прямом смысле", – констатировал президент.

В свою очередь Сергей Шойгу подчеркнул, что в Авдеевке противник массово сдавался в плен, брошено много оружия.
"Большая работа идет по разминированию, но с пониманием того, что выход был действительно бегством и хаотичный, специально заминированных объектов нет. Этот укрепрайон создавался в течение девяти лет: делались ходы, линии, чтобы можно было передвигаться не выходя на поверхность, поэтому то ,что здесь сопротивление противника сломлено – большой успех", – считает глава российского оборонного ведомства.
Президент согласился с этим утверждением и подчеркнул необходимость развивать этот успех. При этом это развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным техникой, вооружениями и боеприпасами.

"Все воинские подразделения заслуживают самых высоких поощрений и слов благодарности со стороны России. Все ребята действовали мужественно и героически. Это особая страница в истории боевых действий России", – сказал Путин, а также подчеркнул необходимость продолжать практику действий в отношении пленных строго в соответствии с международной конвенцией.

Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров.
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Владимир Путин (политик)Сергей ШойгуНовостиНовости СВОАвдеевкаВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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