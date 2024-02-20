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Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым
Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым
План провалившегося украинского контрнаступления в 2023 году, по которому ВСУ должны были выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым,... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:49
2024-02-20T19:49
2024-02-20T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. План провалившегося украинского контрнаступления в 2023 году, по которому ВСУ должны были выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым, разрабатывали в Польше и Прибалтике. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил журналистам, передает РИА Новости.Министр отметил, что Генштаб Вооруженных сил РФ и все виды разведки вскрыли подготовку к контрнаступлению еще в начале 2023 года.По его словам, были введены в действие все виды разведки: из космоса, электронная разведка, глубинная разведка, войсковая разведка, "и все, что связано с контролем за транспортными средствами, за передвижением морских и железнодорожных судов".Шойгу добавил, что в 2023 году потери ВСУ составили свыше 166 тысяч военнослужащих, более 800 танков, почти 2,4 тыс боевых бронированных машин. Задействовав такие огромные силы, противнику не удалось дойти даже до первой линии обороны, за которой были еще две, подчеркнул руководитель ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуПотери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – ШойгуКрынки полностью под контролем ВС РФ – Путин
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сергей шойгу, владимир путин (политик), новости сво, новости, крым, сухопутный коридор в крым, вооруженные силы россии
Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым
План по выходу ВСУ к Азовскому морю разработали в Польше и Прибалтике – Шойгу
19:49 20.02.2024 (обновлено: 20:11 20.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. План провалившегося украинского контрнаступления в 2023 году, по которому ВСУ должны были выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым, разрабатывали в Польше и Прибалтике. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил журналистам, передает РИА Новости.
"Основной удар был на ореховском направлении (в Запорожской области – ред.)… Противник должен был выйти на Азов, вернуть себе Азовское море, перерезать коридор в Крым. Этому была посвящена вся идея, которую пытались воплотить в жизнь. А планировали это все штабные работники. Штаб этот был создан и по сей день работает в ближнем зарубежье, а ближнее для них (Украины – ред.) – это Польша и Прибалтика", – сказал Шойгу.
Министр отметил, что Генштаб Вооруженных сил РФ и все виды разведки вскрыли подготовку к контрнаступлению еще в начале 2023 года.
По его словам, были введены в действие все виды разведки: из космоса, электронная разведка, глубинная разведка, войсковая разведка, "и все, что связано с контролем за транспортными средствами, за передвижением морских и железнодорожных судов".
Шойгу добавил, что в 2023 году потери ВСУ составили свыше 166 тысяч военнослужащих, более 800 танков, почти 2,4 тыс боевых бронированных машин. Задействовав такие огромные силы, противнику не удалось дойти даже до первой линии обороны, за которой были еще две, подчеркнул руководитель ведомства.
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