https://crimea.ria.ru/20230915/kak-rtut-i-svinets-chem-osobenno-opasny-uranovye-snaryady-1131362091.html

Как ртуть и свинец: чем особенно опасны урановые снаряды

Как ртуть и свинец: чем особенно опасны урановые снаряды - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Как ртуть и свинец: чем особенно опасны урановые снаряды

На поле боя урановые снаряды дают противнику некоторое преимущество, но в долгосрочной перспективе он делает хуже себе: земли, на которых они применяются, будут РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T18:32

2023-09-15T18:32

2023-09-15T18:32

снаряды с обедненным ураном

украина

оружие

мнения

новости сво

владислав проскурнин

инбюм

поставки западного оружия украине

безопасность

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На поле боя урановые снаряды дают противнику некоторое преимущество, но в долгосрочной перспективе он делает хуже себе: земли, на которых они применяются, будут заражены тяжелыми металлами, что чревато ростом онкологии и других заболеваний, рассказал в комментарии РИА Новости Крым младший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Владислав Проскурнин.Снаряды бронебойной силыРанее сообщалось, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана."Обедненный уран - это своего рода отходы ядерной промышленности, которые для ядерной энергетики уже не годятся, в отличие от обогащенного или высоко обогащенного урана в нем практически отсутствует "полезный" изотоп уран-235, а основную массу составляет уран-238. Однако химические и физические свойства обедненного урана таковы, что его удобно использовать в снарядах. Потому что он очень тяжелый, он более чем в два раза тяжелее железа и всех сплавов на его основе. Так, все стали имеют плотность порядка 7-8 тонн на метр кубический, а уран – 19. Отсюда следует, что при движении снаряда с той же скоростью он обладает намного большей кинетической энергией. Соответственно, его пробивная сила намного выше", - объясняет ученый.Сердечники боеприпасов, изготовленных из обедненного урана, обладают почти уникальной бронебойной силой, потому что уран, как и вольфрам, является высокопрочным металлом, но в производстве он существенно дешевле. Такой снаряд способен пробить броню толщиной до полуметра.По словам Проскурнина, бронебойные снаряды с урановым сердечником, это "маленький ломик", который в военном деле дает некоторое преимущество: попадая внутрь бронированной машины, такой боеприпас оказывает свое поражающее действие – "все раскаляется до очень больших температур и повышается давление – экипаж погибает, боевая машина выходит из строя".Страшнее радиации"В плане радиационной опасности вопрос неоднозначный, потому что все изотопы природного урана – это альфа-излучатели, а альфа-радиоактивность не опасна при внешнем воздействии. Можно держать снаряд в руке и даже с ним обниматься – вреда здоровью не будет. Но это опасно в том случае, если мелкодисперсная пыль попадает внутрь организма, уран может накапливаться в тканях", - говорит Проскурнин.Ученый уточняет: пробег альфа-частиц маленький, но они обладают высокой энергией. Именно этим и обусловлен радиационный эффект: внутреннее облучение альфа-излучением разрушает живые организмы на клеточном уровне.Природный радионуклид опасен своей живучестью, он будет жить очень долго, фактически вечно: период полураспада урана-238 составляет 4,5 млрд лет.По его словам, на поле боя урановые боеприпасы дают определенное преимущество противнику, но после войны территория, где они применялись, будет заражена. Такие земли не могут быть использованы в сельском хозяйстве. "Если противник применяет урановые снаряды на своей территории, то он делает хуже себе"."Уран может распространяться с грунтовыми водами, с орошаемых территорий его может смывать в реки, а дальше он мигрирует с водными потоками и включается в пищевые цепи, многие из которых ведут к человеку", - уточняет Проскурнин.Ученый также отмечает, что миграционная способность урана не очень большая, хотя это и подвижный элемент, достаточно распространенный в окружающей среде - в морской воде, также его много в земной коре. Однако локальные повышенные концентрации этого элемента могут быть весьма опасными.На бытовом уровне обезопасить себя от негативного воздействия урана на организм довольно сложно, "если тяжелый металл есть в воде, то человек об этом вряд ли узнает". В этом случае необходимы регулярные мониторинговые исследования, только так можно понять, насколько сильны загрязнения."Так, есть в России НПО "Тайфун" в составе Росгидромета – это организация, которая занимается радиационным мониторингом и отвечает за этот опасный фактор с 1950-х годов. Кроме того, все санитарно-эпидемиологические службы должны выполнять свои функции, вести предупредительную работу среди населения, не пускать в водоснабжение зараженную воду, делать мониторинг продуктов, произведенных на зараженных территориях. И в случае выявления превышения норм - не допускать поступления этой продукции в продажу", - заключает эксперт.В конце августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".В то же время, официальный представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что "многие страны, не только США, но в том числе и Россия, используют снаряды с обедненным ураном".Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что Россия тоже имеет боеприпасы с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Украина, но использовать их "на упреждение нет необходимости".Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира"."Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор", - прокомментировал Хак решение Пентагона поставлять снаряды этого типа Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцамПоставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в КремлеРадиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине

https://crimea.ria.ru/20230906/v-oon-obespokoeny-postavkami-obednennogo-urana-ssha-uveryayut-ugrozy-net-1131217922.html

https://crimea.ria.ru/20230614/obednennyy-uran-dlya-kieva-kakuyu-sudbu-zapad-gotovit-ukraintsam-1129392745.html

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снаряды с обедненным ураном, украина, оружие, мнения, новости сво, владислав проскурнин, инбюм, поставки западного оружия украине, безопасность, ядерное оружие