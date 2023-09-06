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В ООН обеспокоены поставками обедненного урана, США уверяют: угрозы нет - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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В ООН обеспокоены поставками обедненного урана, США уверяют: угрозы нет
В ООН обеспокоены поставками обедненного урана, США уверяют: угрозы нет - РИА Новости Крым, 06.09.2023
В ООН обеспокоены поставками обедненного урана, США уверяют: угрозы нет
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T21:11
2023-09-06T21:13
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пентагон
снаряды с обедненным ураном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать решение США о поставках снарядов этого типа Киеву.Пентагон ранее заявил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.По словам представителя администрации, в Вашингтоне рассчитывают, что снаряды "помогут им (Украине - ред.) быть более эффективными на поле боя".Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".Кирби же утверждает, что "многие страны, не только США, но в том числе и Россия, используют снаряды с обедненным ураном", а в этом вопросе "нет ничего, что могло бы вызывать споры". При этом представитель Пентагона Сабрина Сингх заявляла об уверенности США в том, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном вооруженные силы Украины станут применять их "ответственно".Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что Россия тоже имеет боеприпасы с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Украина, но использовать их "на упреждение нет необходимости". По словам президента, такие снаряды "у нас есть в наличии, мы их не применяем просто". При этом Запад, отмечал российский лидер, готов поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку на складах ничего не осталось.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик СШАЛавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядовМиллионы лет полураспада: что такое обедненный уран
https://crimea.ria.ru/20230906/ssha-gotovyatsya-postavit-ukraine-snaryady-s-obednennym-uranom--smi-1131213264.html
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оон, сша, пентагон, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, украина, политика, новости, джон кирби
В ООН обеспокоены поставками обедненного урана, США уверяют: угрозы нет

США ответили на обеспокоенность ООН применением снарядов с обедненным ураном

21:11 06.09.2023 (обновлено: 21:13 06.09.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Объединённых Наций (ООН).
Флаг Организации Объединённых Наций (ООН). - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать решение США о поставках снарядов этого типа Киеву.
"Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор", - сказал Хак.
Пентагон ранее заявил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.
"Они не представляют радиоактивной угрозы", - заявил представитель администрации США после того, как Пентагон объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине, в который вошли такие снаряды.
По словам представителя администрации, в Вашингтоне рассчитывают, что снаряды "помогут им (Украине - ред.) быть более эффективными на поле боя".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
Кирби же утверждает, что "многие страны, не только США, но в том числе и Россия, используют снаряды с обедненным ураном", а в этом вопросе "нет ничего, что могло бы вызывать споры". При этом представитель Пентагона Сабрина Сингх заявляла об уверенности США в том, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном вооруженные силы Украины станут применять их "ответственно".
Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что Россия тоже имеет боеприпасы с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Украина, но использовать их "на упреждение нет необходимости". По словам президента, такие снаряды "у нас есть в наличии, мы их не применяем просто". При этом Запад, отмечал российский лидер, готов поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку на складах ничего не осталось.
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США готовятся поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ
 
ООНСШАПентагонСнаряды с обедненным ураномПоставки западного оружия УкраинеУкраинаПолитикаНовостиДжон Кирби
 
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