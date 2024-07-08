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Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО
Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО
В планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T17:11
2024-07-08T17:11
2024-07-08T17:11
войска рхбз
игорь кириллов
министерство обороны рф
новости
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коллективный запад
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По словам Кириллова, одной из так называемых "независимых" стран предлагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства, что российская сторона использовала токсичные химические вещества в ходе специальной военной операции.Военачальник уточнил, что США уже перечислили на эти цели около 400 тысяч долларов. При этом ОЗХО гарантировала режиму Зеленского иммунитет.С помощью данного документа Киев сможет задействовать ОЗХО в своих интересах, игнорируя существующие процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные результаты о расследованиях, связанных с химическими инцидентами, пояснил Кириллов.Кроме того, имеющиеся у Москвы доказательства нарушений Киевом обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия передали в техсекретариат ОЗХО, но никакой реакции не последовало.Западные кураторы поручили ОЗХО никак не реагировать на заявления российской стороны о нарушениях Украиной положений Конвенции, отметил военачальник.По словам Кириллова, киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества в ходе СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеЭксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеТеракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области
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войска рхбз, игорь кириллов, министерство обороны рф, новости, россия, коллективный запад, украина
Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО
Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия и готовит расследование – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и техсекретариатом ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. — ред.) готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России", — заявил он.
По словам Кириллова, одной из так называемых "независимых" стран предлагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства, что российская сторона использовала токсичные химические вещества в ходе специальной военной операции.
Военачальник уточнил, что США уже перечислили на эти цели около 400 тысяч долларов. При этом ОЗХО гарантировала режиму Зеленского иммунитет.
"Минобороны России располагает информацией об активном сотрудничестве Украины с техсекретариатом ОЗХО, которые заключили соглашение "О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия", — пояснил он.
С помощью данного документа Киев сможет задействовать ОЗХО в своих интересах, игнорируя существующие процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные результаты о расследованиях, связанных с химическими инцидентами, пояснил Кириллов.
Кроме того, имеющиеся у Москвы доказательства нарушений Киевом обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия передали в техсекретариат ОЗХО, но никакой реакции не последовало.
Западные кураторы поручили ОЗХО никак не реагировать на заявления российской стороны о нарушениях Украиной положений Конвенции, отметил военачальник.
По словам Кириллова, киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия
. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные
химические вещества в ходе СВО.
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