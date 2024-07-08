https://crimea.ria.ru/20240708/zapad-nameren-obvinit-rossiyu-v-primenenii-khimoruzhiya-v-zone-svo-1138686371.html

Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО

Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО

В планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T17:11

2024-07-08T17:11

2024-07-08T17:11

войска рхбз

игорь кириллов

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новости

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коллективный запад

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По словам Кириллова, одной из так называемых "независимых" стран предлагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства, что российская сторона использовала токсичные химические вещества в ходе специальной военной операции.Военачальник уточнил, что США уже перечислили на эти цели около 400 тысяч долларов. При этом ОЗХО гарантировала режиму Зеленского иммунитет.С помощью данного документа Киев сможет задействовать ОЗХО в своих интересах, игнорируя существующие процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные результаты о расследованиях, связанных с химическими инцидентами, пояснил Кириллов.Кроме того, имеющиеся у Москвы доказательства нарушений Киевом обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия передали в техсекретариат ОЗХО, но никакой реакции не последовало.Западные кураторы поручили ОЗХО никак не реагировать на заявления российской стороны о нарушениях Украиной положений Конвенции, отметил военачальник.По словам Кириллова, киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества в ходе СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеЭксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеТеракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

войска рхбз, игорь кириллов, министерство обороны рф, новости, россия, коллективный запад, украина